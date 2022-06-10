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Ekonomi Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:04:00 -
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlana  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  48.  maddesindeki  genel  şartları,  ilanda  belirtilen  özel  şartları  taşımaları gerekmektedir.     Adaylar;     http://www.erbakan.edu.tr     internet     adresinden     erişebilecekleri Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi’ne  göre  hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

1. Profesör adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  ve  yüksek  lisans  çalışmalarını,  üniversite yönetimine katkılarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6  adet  flaş  bellek  ile  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  başvurmaları  gerekmektedir.  Not: Bilimsel  dosyalar  ve  puanlama  tablosu  hazırlanırken  doçentlik  öncesi  ve  doçentlik  sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. Doçent  adaylarının;  http://www.erbakan.edu.tr  internet  adresinde  yer  alan  dilekçe  ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri  içeren 4   adet   flaş   bellek   ile   Rektörlük   Personel   Daire   Başkanlığına başvurmaları  gerekmektedir.  Not:  Bilimsel  dosyalar  ve  puanlama  tablosu  hazırlanırken  doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

3. Doktor  Öğretim  Üyesi  adaylarının;  http://www.erbakan.edu.tr  internet  adresinde  yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:  Necmettin  Erbakan  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı  Yaka  Mah.  Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28

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