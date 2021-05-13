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Eğitim Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversite 2021 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafından üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavının uygulanacağı tarih açıklandı. ÖSYM’nin açıklamasından sonra öğrenciler gidecekleri üniversitelerin taban puanları başarı sıralaması araştırılıyor. Peki, Necmettin Erbakan Üniversitesi ‎ taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 17:43:00 -
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Ülkemizde üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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