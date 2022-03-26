Necmettin Batırel'den bomba yazı! Buna inan gerisi yalan

Dolar ve altınla ilgili öngörüleri çok konuşulan Necmettin Batırel, yine bomba bir yazıya imza attı. Kur korumalı hesap sistemi ile döviz baskısından kurtulduğumuzu, 3 ayda atıl duran 40 milyar dolarlık kaynağın kullanıma sokulduğunu belirten Batırel, bu rakamın kısa sürede 100 milyar dolara ulaşacağını aktardı. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Hainlerin işi karalamaktır. Ekonomiyi, siyaseti, dev eserleri yerden yere vurmayı marifet sayıyorlar. Oysa Türkiye, kabına sığmıyor. Kur korumalı hesap sistemi ile döviz baskısından kurtulduk, 3 ayda atıl duran 40 milyar dolarlık kaynak kullanıma sokuldu.

Kısa sürede bu rakam 100 milyar dolara ulaşacak. Yabancı ülke mensupları ile yabancı şirketlerin de kur korumalı hesaba geçmesini sağlayan düzenleme yapıldı. 20 aralık 2021’de banka mevduat hesaplarında %70’i aşan yabancı para tutarı, 22 Mart’ta %60’a geriledi. Birleşik Arap Emirlikleriyle konut, turistik tesis, havalimanı, demir yolu, kara yolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında tam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler hayata geçiyor. Yüzümüzün akı göz bebeğimiz Çanakkale Köprüsü ile bölge ekonomisinde patlama yaşanacak.

Enflasyonu bahane ederek Ramazan-ı şerif öncesi et, un ve şekerde oynanan oyunlar anında durduruldu. Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi. İhtiyaç fazlası 200 bin ton şeker olmasına rağmen özel sektördeki bazı firmalar suni şekilde ürünü ortadan kaldırdı, sınırlı satış etiketleri asarak vatandaşı korkuttu. Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere imalatçılara hızla arz etti, şekerin çuvalı bir gecede 800’den 575 liraya düştü. 291 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Pamuk ekim alanı 100 bin hektar arttırıldı. Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı hayata geçiriliyor...

Piyasalarda bayram var, ülkenin ambarları ağzına kadar ürün dolu. Hazinenin kasası taşıyor. Bütçemiz fazla veriyor. Marketlerde ne ararsan var. Evet fiyatlar pahalı ama vatandaşım çalışıyor, kazanıyor, harcıyabiliyor. İstikrarlı büyüme potasındayız... Peki biz bu nimetlere nasıl kavuştuk? Lütfu ilahi kalbinde Allah korkusu ve vatan aşkı olan bir liderle. Buna inan, gerisi yalan..."