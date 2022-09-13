Necmettin Batırel'den bomba yazı! "Alkış yetmez" deyip öyle bir şey söyledi ki...

"Türkiye tam 54 yıl sonra (1960-2014) Erdoğan gibi imanlı, milliyetçi, vatansever, cesur, akıllı, basiretli, halkın büyük güvenini kazanmış, uluslararası alanda tarihî zaferler kazanmış, yurdu baştan başa hizmet ağı ile doldurmuş bir Cumhurbaşkanına kavuştu. Hâlâ yenisini aramaya kalkıyorlar" ifadelerini kullanan Necmettin Batırel, "Maziyi bilmeyen atiyi göremez... Hükûmet bugüne kadar görülmemiş büyük hizmetlere imza atıyor, alkış yetmez! Kalplere yerleştirin ve hiç çıkarmayın" dedi. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıklıyor. 81 ilde 362 milyar lira harcanarak iki yılda 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin arsa satılacak. 10 bin sanayi sitesi kurulacak. Sosyal konut ve arsa projelerine sadece ‘evi ve arsası olmayanlar müracaat edecek.

TOKİ’ye 500 TL karşılığı yapılacak başvuru sonrasında hak sahipleri kura ile belirlenecek. Vatandaş dilerse konut yerine arsa projelerine başvuru yapıp, evini kendi inşa edebilecek. Arsaların altyapısı kamu tarafından yapıldığı için vatandaş avantaj elde edecek. Konut ve arsa projelerinde hedef kitle dar gelirli vatandaşlar. Bu nedenle gelir sınırı belirlendi. İstanbul’da hane geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar başvurabilecek… Düşük gelirli yüz binlerce vatandaş %10'u peşin 440 bin liradan satılacak konutlara aylık 1.650 lira taksitle 20 yılda sahip olacak. 1,5 trilyon liralık ekonomik canlılığa sebep olacak dev projede 100 bin kişi istihdam edilecek. Konut sektöründe büyük hareketlilik yaşanacak, kiralarla birlikte daire fiyatları düşüşe geçecek. Borsa İstanbul’da gayrimenkul başta olmak üzere demir çelik ve çimento sektörlerinde talep patlaması yaşanacak...

15 Eylül’de Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Teşkilatının toplantısına Türkiye, Putin’in özel davetlisi olarak katılıyor. 2001 yılında kurulan örgütün Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan, Hindistan ve İran olmak üzere 8 üyesi var. Türkiye, Afganistan, Belarus ve Moğolistan gözlemci devlet statüsünde. Şanghay teşkilatının petrol dışı ticaret hacmi son 5 ayda 17 milyar doları aşmış durumda. Sadece İran 9 milyar dolarlık ihracat yaptı. Zirvede Türkiye’nin üyeliği ile yeni dünya düzeni ana gündem maddesi... Artık tek kutuplu dünya bitti. Doların saltanatı sona eriyor. Rusya-Çin arasında yeni anlaşma imzalanacak. Yerel paralarla ticaret gerçekleşecek. Şanghay örgütüne Rusya kontenjanından gireceğiz... Türkiye’nin NATO üyeliği sorun olmayacak çünkü Şanghay İşbirliği Örgütü rakip bir askerî pakt değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacı böyle bir örgütün içinde bulunarak hem krize girdiği için ithalatı azalan Avrupa’ya alternatif olarak yeni pazarlara ulaşmak, hem de Amerika’ya gözdağı vermek! Toplantı sonrası Çin, Rusya, Türkiye, İran, Hindistan liderleriyle birlikte yayınlanacak aile fotoğrafı Beyaz Saray’ı fazlasıyla rahatsız edecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 20 Eylül’de New York’ta görüşmesi beklenen Biden, büyük fırsatlar sunmak zorunda kalacak... Türkiye kendisine yeni dış ticaret ortakları arayarak dış ticarette AB’ye bağımlılığın önüne geçmek istiyor. Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye’nin bu hedefini gerçekleştirmede en önemli iş ortaklarından biri olma potansiyeline sahip. Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Şanghay üyelerinin ekonomik potansiyelleri, nüfus, arazi yüzölçümü ve özellikle ellerinde bulundurdukları petrol-doğalgaz rezervleri Türkiye için çok önemli bir fırsat oluşturuyor... Dünyanın enerji krizine sürüklendiği bir ortamda Türkiye’nin dış ticaretine çok büyük katkı sağlayacak büyük bir pazar bulduk...

Neye şaşıyorum biliyor musunuz? Türkiye tam 54 yıl sonra (1960-2014) Erdoğan gibi imanlı, milliyetçi, vatansever, cesur, akıllı, basiretli, halkın büyük güvenini kazanmış, uluslararası alanda tarihî zaferler kazanmış, yurdu baştan başa hizmet ağı ile doldurmuş bir Cumhurbaşkanına kavuştu. Hâlâ yenisini aramaya kalkıyorlar! Maziyi bilmeyen atiyi göremez...

Sonuç: Hükûmet bugüne kadar görülmemiş büyük hizmetlere imza atıyor, alkış yetmez! Kalplere yerleştirin ve hiç çıkarmayın..."