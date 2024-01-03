Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay çıkış! 'Ne zaman?' diye sordu
Ekonomist Necmettin Batırel, Brent petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıta indirim yapılması gerektiğini ifade etti.
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammının geleceği konuşulurken diğer tarafta Brent petrol 75 dolara kadar geriledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Necmettin Batırel, akaryakıtta indirim yapılması gerektiğini ifade etti.
Necmettin Batırel yaptığı açıklamada, "Beyler brent petrol 75 dolara düştü. Benzin ve motorini ne zaman indireceksiniz" diyerek dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Necmettin Batırel'in dolar tahmini Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Yandım Allah diye bağıracaklar
Ekonomi
Ne altın ne dolar! Necmettin Batırel 'Yabancılar buraya para basmaya başladı, basan kazanır' diyerek duyurdu