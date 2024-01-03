  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü Amazon açıkladı! İşte hedef: reklam sayısına düzenleme geliyor!

Ünlü banka tüm Türkiye'ye duyurdu! Ölene kadar ücretsiz olacak

Somali'ye 'şok' haber! Etiyopya, Etiyopya, Somaliland ile denize erişim anlaşması yaptı

Asgari ücreti bilen isim hükümetten önce açıkladı! İşte yeni en düşük emekli maaşı

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

TOGG'a yerli rakip VERY geliyor! Fiyatını duyan şok olacak

İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi

Trabzon, Zonguldak, Rize! Türkiye’nin enerji üretimi: Almanya'ya bin basacak yeni gelişme

Marketlerde ayçiçek yağı fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Bedava ayçiçek yağı dağıtacaklar

Deprem sonrası tsunami haritası iki ülke arasında kriz çıkardı!
Ekonomi Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay çıkış! 'Ne zaman?' diye sordu
Ekonomi

Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay çıkış! 'Ne zaman?' diye sordu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 02:28:00 -
Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay çıkış! 'Ne zaman?' diye sordu

Ekonomist Necmettin Batırel, Brent petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıta indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammının geleceği konuşulurken diğer tarafta Brent petrol 75 dolara kadar geriledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Necmettin Batırel, akaryakıtta indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

Necmettin Batırel yaptığı açıklamada, "Beyler brent petrol 75 dolara düştü. Benzin ve motorini ne zaman indireceksiniz" diyerek dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Necmettin Batırel'in dolar tahmini Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Yandım Allah diye bağıracaklar
Necmettin Batırel'in dolar tahmini Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Yandım Allah diye bağıracaklar

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Necmettin Batırel'in dolar tahmini Türkiye'yi ayağa kaldıracak: Yandım Allah diye bağıracaklar

Ne altın ne dolar! Necmettin Batırel 'Yabancılar buraya para basmaya başladı, basan kazanır' diyerek duyurdu
Ne altın ne dolar! Necmettin Batırel 'Yabancılar buraya para basmaya başladı, basan kazanır' diyerek duyurdu

Ekonomi

Ne altın ne dolar! Necmettin Batırel 'Yabancılar buraya para basmaya başladı, basan kazanır' diyerek duyurdu

Necmettin Batırel'den asgari ücret tepkisi: Hiç düşünmüyorlar
Necmettin Batırel'den asgari ücret tepkisi: Hiç düşünmüyorlar

Ekonomi

Necmettin Batırel'den asgari ücret tepkisi: Hiç düşünmüyorlar

Necmettin Batırel bir anda gram altın tahminini güncelledi! 'Havalara uçacaklar' diyerek rakam verdi
Necmettin Batırel bir anda gram altın tahminini güncelledi! 'Havalara uçacaklar' diyerek rakam verdi

Ekonomi

Necmettin Batırel bir anda gram altın tahminini güncelledi! 'Havalara uçacaklar' diyerek rakam verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23