Necmettin Batırel, "Adeta patlama yaşanacak" deyip tarih verdi: 18 Mart'a kadar...

Yakın zamanda Türkiye'ye yurt dışından sermaye yağacağını, Türk Lirası'nın büyük değer kazanacağını belirten Necmettin Batırel, "Muhalefetin şafağı kaydı! Yıkıcıların ağzı açık kaldı. Bu tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya tarihine altın harflerle yazılacak Türk diplomasi zaferinin eseriyle ortaya çıktı. Ne kadar gururlansak azdır" ifadelerini kullandı. İşte Batırel'in Türkiye gazetesindeki o yazısının ilgili bölümü:

"(...) Rusya'nın en büyük ticaret hacmini 282 milyar dolarla Avrupa oluşturuyor. Bunun yüzde 64’ü 180 milyar doları Rusya’dan yapılan ithalat, 102 milyar doları da Rusya’ya yapılan ihracat. Başka deyişle Avrupa Birliği, Rusya ile dış ticaretinde 78 milyar dolar açık veriyor. ABD ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2021’de 36,1 milyar dolar oldu. ABD 6,4 milyar dolarlık ihracata karşı 29,7 milyar dolarlık ithalat yaptı. ABD, Rusya ile yaptığı dış ticarette 23,3 milyar dolar açık verdi. ABD’nin Rusya’ya ihraç ettiği ürünler arasında makineler, uçaklar, araçlar, optik ve tıbbi aletler ile elektrikli makineler var.

Rusya’dan en çok ithal edilen ürünler arasında da mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, demir ve çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar bulunuyor. Şimdi en can alıcı soruya gelelim. Avrupa ticareti kestiği Rusya’dan 180 milyar dolarlık, ABD 29,7 milyar dolarlık ürünü hangi ülkeden nasıl alacak? ABD ve Avrupalı şirketler yatırım planlarını ve üretim kapasitelerini bu ithalatı yapacak şekilde planlamışlardı… Ülkelerin yasak kararı karşısında ne yapacaklar?..

ABD ve Avrupa’nın 200 milyar dolarlık ithalatı Türkiye üzerinden gerçekleştirdiklerini düşünebiliyor musunuz? Ayrıca Rusya’ya sattıkları 120 milyar dolarlık ürünü de buna ekleyin!..

Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ağır yaptırımlar ve savaş dolayısıyla Rusya ve Ukrayna’dan ayrılan orta ve büyük ölçekli 5 bin Amerikan şirketinin BEYAZ SARAY'IN TAVSİYESİ ÜZERİNE Türkiye yolunda olduğunu açıkladı. Parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan kalabalık Türk heyeti Washington'da...

18 Mart’ta kadar ABD'li iş adamlarıyla ticari ve ekonomik görüşmeleri gerçekleştirecekler. New York'taki Türkevi'nde, "100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı paneller yapılacak. ABD ve Avrupalı şirketlerin gelişiyle dış ticarette âdeta patlama yaşanacak. Yurt dışından sermaye yağacak. Türk lirası büyük değer kazanacak. Yıkılmış Ukrayna'yı Türk müteahhitler yeniden inşa edecek. Avrupa ülkelerinin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi sonucu Azeri ve İran gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ileten hatlar büyük önem kazanacak. TANAP benzeri İsrail’in EastMed boru hattının devreye girmesiyle çok büyük kazanımlara kavuşacağız...

Muhalefetin şafağı kaydı! Yıkıcıların ağzı açık kaldı. Bu tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya tarihine altın harflerle yazılacak Türk diplomasi zaferinin eseriyle ortaya çıktı. Ne kadar gururlansak azdır..."