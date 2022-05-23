Necmettin Aydın'dan Saadet Partisi'nin skandal hamlesine sert tepki: Necmettin Erbakan'a ihanettir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Zillet' olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'nın kurduğu altılı masanın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanması planlanıyor.

Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli ifadeler kullandı.

Bu durumun Milli Görüş'e ve merhum Necmettin Erbakan'a ihanet olduğunu belirten Aydın, "Mili Görüş şuurlu Müslüman demektir. Ülkemizde yıllarca laiklik adı altında İslam yasaklanmıştır. Bu yasağın en büyük uygulama konusu başörtüsüdür. Şehitlerin başörtülü annelerinin törenlere alınmayışından, birinci olan başörtülü kızların törenlerde kürsülerden indirilişine kadar sayısız çok acı örnekleri birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.

Necmettin Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Merhum Erbakan hocamız, 'Zamanı gelecek herkes başörtüsüne selam duracak' demiştir. Başörtüsü adeta önce ahlak ve maneviyat ilkesinin bayrağı olmuştur. Bunun aksini hiçbir Milli Görüş'çü söyleyemez. Bunu ancak 'başörtüsü teferruattır' diye FETÖ söylemiştir.

Bu bayrak çok şükür şimdi devletin zirvesindedir. Cumhurbaşkanıdır, hakimdir, validir. Seksen yıl sürgünde olan bu bayrak bu gün maneviyat gönderindedir. Bu büyük bir nimettir. Yüzyıldır horlanan, itip kakılan Müslümanlar, dinlerini yaşama konusunda büyük rahatlığa kavuşmuşlardır. Yeni inançlı ve maneviyatçı bir gençlik böyle bir iklimde daha da çoğalacaktır.

'Kimse bu muazzam gelişmeyi örtmeye kalkamaz'

Bir başka değişle zaten özü sağlam olan milletin evlatları bu ortamda daha da gelişecektir. Kimse birtakım münferit örneklerle bu muazzam gelişmeyi örtmeye kalkamaz . Ayrıca bu başörtüsü herkes için de özgürlük demektir. Bu gün seküler yaşam hiç bu kadar özgür olmamıştır."

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 'Zillet'in önümüzde seçimi kazanması haline "Bu bayrak hem şeklen hem ruhen inmiş olacak" diyen Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın "Önümüzdeki seçimi adı geçen Millet ittifakı adaylarından birinin kazanması halinde bu bayrak hem şeklen hem ruhen inmiş olacaktır. Bu bayrağı indirmek, indirmeye çalışmak, indirecek olanlara yardım etmek, toplantılara katılmak, hele kendi evimizde bu toplantıları yapmak Milli Görüş’e, Merhum Erbakan hocamıza, millete ve tarihimize ihanettir. Ama; 'adalet yok, ekonomi bozuk, yolsuzluk-talan çok, şöyle yanlış, böyle zulüm var' dediklerini duyar gibiyim. Ben de diyorum ki, ey Milli SP yönetimi, peşinden gittikleriniz gelince 'var' dediğiniz, eleştirdiğiniz bütün yanlış işlerin daha beteri olacaktır, olmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Safını bilemeyecek kadar saf olamaz"

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla vatandaşları kandıran ve mega kent İstanbul'un hemen her gün yeni bir felakete maruz bırak CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul ile ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Necmettin Aydın, "Bu gün Peygamber müjdesi ile Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul’un belediye başkanı dönemi İstanbul tarihine en başarısız, en zalim, en çok yolsuzluk dönemi olarak geçecektir. Hem iyi olsa ne yazar, başörtüsünü indirip İngiliz elçi ile rakı balık sofraları ile anılan bir belediye başkanı seçmeniz vebal olarak yeter. Yanlış anlaşılmasın, Milli Görüş'çülerin kimsenin yediği, içtiği, giydiği ile derdi yoktur, hatta onlar daha rahattır. Ama hiç bir Milli Görüş'çü, başörtüsünü gönderden indirmek ve yerine rakı-balık sofraları kuran birini getirmek için çalışamaz, safını bilemeyecek kadar saf olamaz.

Allah korusun şayet peşinden gittiklerinizden hangisi gelirse aynısı olacaktır. Allah göstermesin önce başörtüsü gönderden inecek, tüm İslam coğrafyasını hüzün kaplayacak. Arkasından büyük bir yıkım olacaktır. 1978 gibi, 1994 gibi, 2001 gibi... 'Başörtüsünden daha mühim işler var' diyenler görecekler ki; her şey, 'dinimiz de -din- dünya da gitti elimizden' sözündeki gibi olmuş."

20. Dönem Zonguldak Milletvekili ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın