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Gündem Necip Hablemitoğlu'nun eşi konuştu! 'İddianamede net bir ilişkiler ağı var'
Gündem

Necip Hablemitoğlu'nun eşi konuştu! 'İddianamede net bir ilişkiler ağı var'

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu KRT TV canlı yayınında konuştu. Hablemitoğlu, eşinin cinayetine ilişkin açıklamasında, "İddianamede net bir ilişkiler ağı var, çok basite indirgenecek bir şey değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 20:42:00 - 2023-01-08 21:25:23
Necip Hablemitoğlu'nun eşi konuştu! 'İddianamede net bir ilişkiler ağı var'

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, KRT TV canlı yayınında eşi Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesini ve devam eden dava sürecini değerlendirdi.

Yaşanan gelişmeler ve dava hakkında, "Bu çok önemli bir süreç bizim için." ifadesini kullanan Hablemitoğlu, "Söylemesi çok kolay gelmiyor bana, 20 yıl oldu. Ben bunu çok zor söylüyorum, 20 yıl geçti. Bir faili meçhulden bir yargılama sürecine dönüşen durum var, bir dava var ortada." dedi.

'İlişkiler ağı ciddi'

Soruşturma sürecine ilişkin verdiği ifadelere değinen Hablemitoğlu, "İlişkiler ağı var. Bunların içindeki bazı isimler benim vakıf olduğum isimler ki, önemli bölümüne dair bilgiyi savcılık makamıyla paylaşmıştım ve soruşturma o yönde ilerledi zaten." şeklinde konuştu.

Şengül Hablemitoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Saptanan bir telefon trafiği, HTS kayıtları var. Net bir ilişkiler ağı var, bir kere bunu söyleyelim. Gerçeği söyleyenler var, ucundan söyleyenler var, gerçeği gizleyenler var. İddianame de açıkçası kamuoyunda görüldüğü gibi ortaya konmuş bir iddianame değil, çok basite indirgenecek bir şey değil. Ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim.

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