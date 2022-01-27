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Biyografi Necip Hablemitoğlu kimdir?
Biyografi

Necip Hablemitoğlu kimdir?

Necip Hablemitoğlu kim ne zaman öldürüldü? Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Necip Hablemitoğlu’nun kim olduğunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:43:00 -
Necip Hablemitoğlu kimdir?

Necip Hablemitoğlu  28 Kasım 1954'te Ankara'da dünyaya geldi. Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije ve Uyvar adlarında iki kız çocuk babasıydı.

Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde suikastta kurban gitti.

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