Necdet Gökçınar kimdir? Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar nereli?

Necdet Gökçınar Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olmasından sonra Necdet Gökçınar’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Necdet Gökçınar, 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il teşkilatında Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu. 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı olan Necdet Gökçınar kimdir? Necdet Gökçınar nereli ve kaç yaşında? Necdet Gökçınar hangi görevlerde bulundu İşte Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar biyografisi.

Necdet Gökçınar kimdir?

Necdet Gökçınar, 1952 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kırşehirli olan Necdet Gökçınar, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1973’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede yüksek lisans eğitimi alan Necdet Gökçınar, 1975 yılına kadar fakülte bünyesinde asistan olarak görev yaptı. 1976-1978 yılları arasında Ankara'da Testaş (Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş) Genel Müdürlüğü’nde Uzman Mühendis olarak görev yapan Gökçınar, 1978 -1980 yılları arasında Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi’nde uzman olarak çalıştı.

1992 yılında Refah Partisi İstanbul il yönetiminde görev alan Necdet Gökçınar, 1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Necdet Gökçınar, 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il teşkilatında Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gökçınar, 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı olarak çalışmalarına devam etti. İyi seviyede İngilizce bilen Necdet Gökçınar’ın, Türkiye ve dünya ekonomisi, sanayi, teknoloji ve kalkınma modelleri, siyasi ve dini tarih alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Necdet Gökçınar, evli üç çocuk babasıdır.

Saadet Partisi İStanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, İstanbul Bahçelievler'den Yaşar Avcı, Bayrampaşa'dan İsmail Acar, Esenler'den Tuğrul Yalçınkaya, Kartal'dan Fehim Hava, Küçükçekmece'den Mustafa Kurdaş, Sultanbeyli'den Fetullah Bülbül, Zeytinburnu'ndan Mikail Kabak aday olarak gösterildi. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mustafa Kurdaş, Saadet Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Saadet Partisi Sultanbeyli belediye başkan adayı Fetullah Bülbül, Saadet Partisi Beykoz belediye başkan adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Saadet Partisi Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Bilal Ay'oldu.