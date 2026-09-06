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Gündem Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor!
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Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor!

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Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor!

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Siyonist rejimin Nebatiye'ye düzenlediği, Gandur Hastanesi'nin yıkıldığı ve Maliye Bakanlığı binasının hedef alındığı kanlı hava saldırılarını sert bir dille kınadı. İsrail'in bu hamlelerinin sıradan bir ateşkes ihlali olmadığını belirten Avn, kamu tesislerinin ve sağlık merkezlerinin vurulmasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu ve sivil idareleri felç etmeyi amaçladığını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırıların ateşkese yönelik tekrarlanan ihlallerin ötesine geçtiğini belirterek, devlet kurumları ile sağlık tesislerinin hedef alınmasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti ve çevresinde sivillerin hayatını kaybettiği, Maliye Bakanlığı binasının ağır hasar gördüğü ve Gandur​​​​​​​ Hastanesi'nin yıkıldığı İsrail'in son saldırılarını kınadı.

Söz konusu saldırıların ateşkes ve çerçeve anlaşmasına yönelik tekrarlanan ihlallerin ötesine geçtiğini vurgulayan Avn, Lübnan'da devlet kurumları, kamu tesisleri, hastaneler ve sağlık merkezlerinin hedef alınmasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunun altını çizdi.

- Saldırılar sivil idarelere ve sağlık merkezlerine yöneldi

İsrail'in daha önce de Devlet Güvenliği Merkezini hedef aldığına ve bu saldırıda can kayıpları yaşandığına işaret eden Avn, Maliye Bakanlığı binasının vurulmasının saldırıların sözde "askeri hedeflerin" ötesine geçerek sivil idarelere ve sağlık merkezlerine yöneldiğini gösterdiğini ifade etti.

Bu durumun, Lübnan'da devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürmesini ve halkın günlük işlerinin yürütülmesini engellemeye yönelik açık bir niyete işaret ettiğinin altını çizen Avn, süregelen tırmanıştan İsrail'i sorumlu tuttu.

 

- Uluslararası topluma, "derhal harekete geçilmesi" çağrısı

Avn, ABD ile uluslararası toplumun, söz konusu ihlalleri durdurmak ve sorumluları hesap vermeye zorlamak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın tüm saldırılara rağmen egemenliğini, güney bölgelerindeki istikrarı ve halkının güvenliğini korumaya kararlı olduğunu kaydetti.

Söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileyen Avn, Nebatiye halkına ve zarar gören kamu kurumlarında çalışanlara desteğini yineledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Fevka beldesine düzenlediği hava saldırılarında da Gandur Hastanesi'ni tamamen yıkmıştı.

- ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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