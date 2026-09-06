103 orman yangını mercek altında! Bakan Gürlek açıkladı: Çok sayıda tutuklama var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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1 Haziran 2026'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Gürlek: 1 Haziran 2026’dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı.
Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:
"1 Haziran 2026’dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı."
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