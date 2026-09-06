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Dünya Belçika'da camiye alçak saldırı! Kapı ve pencerelere gamalı haç çizdiler
Dünya

Belçika'da camiye alçak saldırı! Kapı ve pencerelere gamalı haç çizdiler

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Belçika'da camiye alçak saldırı! Kapı ve pencerelere gamalı haç çizdiler

Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının son adresi Belçika oldu. Schelle'deki Tawfieq Camisi'ne düzenlenen saldırıda kapı ve pencerelere gamalı haçlar çizildi, cami girişine köpek pisliği döküldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, Schelle'deki Tawfieq Camisi'nin 4 Eylül'de cuma namazı öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındığını belirtti.

Cami yönetim kurulu, olay nedeniyle büyük şok yaşadıklarını kaydederek, nefret mesajları ve gamalı haçların kapı ve pencerelere çizildiğini, köpek pisliğinin ise girişin önüne döküldüğünü aktardı.

Kurul polise şikayette bulunurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü Başkanı Mohamed Amin Chaib, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın münferit bir vandalizm vakası olmadığını, Müslüman düşmanlığının "iğrenç ve açık bir göstergesi" olduğunu belirterek, yerel yetkilileri camilerin güvenliğini artırmaya çağırdı.

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