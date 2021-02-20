Fahrettin Koca normalleşme açıklaması | Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları, yüz yüze eğitime ara verilmesi ve pek çok işletmenin kapatılması alınan kararlarla uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan son kabine toplantısının ardından illere göre bir programla normalleşme adımları atılacağını ifade etti. Peki, ne zaman nerede yasaklar kalkacak?

Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart’ta atılacak normalleşme adımları hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” dedi.