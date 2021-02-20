  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gergerlioğlu hakkındaki 'hapis cezası'nın onanması HDP'yi fena gerdi!

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Somali'de şiddet olayları artıyor! Başbakandan kritik açıklama

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Fransız öğretmenlerini bahane ederek başkaldırdılar!

Joe Biden'dan gözdağı: Çetin geçecek

CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti

Şok üstüne şok yaşıyorlar! F-35'lerin bir kısmı uçamayacak

Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi

"Yağ yok" diyen İP'li Lütfü Türkkan 'yağcılar kralı' çıktı!
Yaşam Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?
Yaşam

Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?

Normalleşme adımları son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illere göre bir planla normalleşme adımlarının atılacağını belirtti. Peki, hangi şehirlerde yasaklar kalkacak? Korona yasakları ne zaman biter? Sağlık Bakanı son açıklama

Yeniakit Publisher
2021-02-20 13:01:00 -
Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?

Fahrettin Koca normalleşme açıklaması | Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları, yüz yüze eğitime ara verilmesi ve pek çok işletmenin kapatılması alınan kararlarla uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan son kabine toplantısının ardından illere göre bir programla normalleşme adımları atılacağını ifade etti. Peki, ne zaman nerede yasaklar kalkacak?

Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart’ta atılacak normalleşme adımları hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile  kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” dedi.

Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?
Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?

Sağlık

Musatyonlu virüse karşı aşı etkili değil mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
İSLAM

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Kur'an-ı Kerim'e görüşlerini karıştırdığı iftirasını atarak tepki çeken Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öz..
Teslimatı yapıldı! İşte ABD'nin yeni saldırı uçakları
Teknoloji

Teslimatı yapıldı! İşte ABD'nin yeni saldırı uçakları

ABD Hava Kuvvetleri, yeni Beechcraft AT-6E Wolverine hafif saldırı uçaklarının ilk teslimatını aldı.

Korku dolu anlar yaşandı! Rafale savaş jetleri her yeri kararttı
Dünya

Korku dolu anlar yaşandı! Rafale savaş jetleri her yeri kararttı

Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Rafale savaş uçağı, alçak irtifa eğitimi yaparken büyük bir tehlikeden dönüldü. Savaş uçakları, bir köyde el..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay