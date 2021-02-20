Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?
Normalleşme adımları son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illere göre bir planla normalleşme adımlarının atılacağını belirtti. Peki, hangi şehirlerde yasaklar kalkacak? Korona yasakları ne zaman biter? Sağlık Bakanı son açıklama
Fahrettin Koca normalleşme açıklaması | Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Sokağa çıkma yasakları, yüz yüze eğitime ara verilmesi ve pek çok işletmenin kapatılması alınan kararlarla uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan son kabine toplantısının ardından illere göre bir programla normalleşme adımları atılacağını ifade etti. Peki, ne zaman nerede yasaklar kalkacak?
Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart’ta atılacak normalleşme adımları hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak” dedi.