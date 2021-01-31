Koronavirüs aşı sırası | 14 Ocak Perşembe günü 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılandı. Bu grupların ardından önce 90 yaş ve üstü ardından 85 yaş ve üstü son olaraksa 75 yaş ve üstünün aşılanması başladı. 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevu alarak sağlık merkezlerinde aşı olabiliyor. Peki, kim ne zaman aşı olur?

Ne zaman korona aşısı olurum? Korona aşı takvimi güncel

Koronavirüs aşı randevusu 75 yaş ve üstü vatandaşlara veriliyor. Aşı randevusunu MHRS, E Nabız ya da ALO 182 üzerinden alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı aşı olabilecek yeni grupları sırası gelince açıklayacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği aşı takvimine göre ilerlenecek. İşte, koronavirüs aşı planı:

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.