Ne zaman emekli olurum? Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur? sorularını milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Emeklilik her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Yıllarca çalışmanın karşılığı olarak emekli olmak isteniyor. Ancak emekli olmak için de prim gün sayısı, yıl ve yaş şartını yerine getirmek gerekmektedir. Peki 1996 sigorta girişi var ne zaman emekli olabilir, kaç gün pirim gerekiyor?

Sabah yazarı Faruk Erdem Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur? sorusuna ilişkin vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Soru: 1996 yılında sigortalı olan ve 1365 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir? Emekli olma şartları nelerdir?

Annem 10.09.1996 sigorta başlangıçlı. 1365 günü var 21.10.1981 doğumlu annem kaç yaşında ne zaman emekli olabilir? Ayşe Arslan

Cevap: Anneniz 53 yaşında ve 5900 gün ile emekli olabilir. Bu prim emeklilik için yetmez. Doğumları borçlanabilir ya da 3600 günle emeklilik için bu süreyi tamamlayıp 58 yaşını bekler.

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