0553 313 94 23

Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur?

1996 sigorta girişim var ne zaman emekli olabilirim kaç gün pirim gerekiyor? Ne zaman emekli olurum? Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur? sorularını milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Emeklilik her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Yıllarca çalışmanın karşılığı olarak emekli olmak isteniyor. Ancak emekli olmak için de prim gün sayısı, yıl ve yaş şartını yerine getirmek gerekmektedir. Peki 1996 sigorta girişi var ne zaman emekli olabilir, kaç gün pirim gerekiyor?

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:04
Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur?

Ne zaman emekli olurum? Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur? sorularını milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Emeklilik her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Yıllarca çalışmanın karşılığı olarak emekli olmak isteniyor. Ancak emekli olmak için de prim gün sayısı, yıl ve yaş şartını yerine getirmek gerekmektedir. Peki 1996 sigorta girişi var ne zaman emekli olabilir, kaç gün pirim gerekiyor?

Sabah yazarı Faruk Erdem Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur? sorusuna ilişkin vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Soru: 1996 yılında sigortalı olan ve 1365 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir? Emekli olma şartları nelerdir?

Annem 10.09.1996 sigorta başlangıçlı. 1365 günü var 21.10.1981 doğumlu annem kaç yaşında ne zaman emekli olabilir? Ayşe Arslan

Cevap: Anneniz 53 yaşında ve 5900 gün ile emekli olabilir. Bu prim emeklilik için yetmez. Doğumları borçlanabilir ya da 3600 günle emeklilik için bu süreyi tamamlayıp 58 yaşını bekler.

SSK ne zaman emekli olurum (erkekler)

SSK ne zaman emekli olurum (erkekler)

Engelliler nasıl erken emekli olur? Engelli SGK Bağkurlu nasıl emekli olur?

1800 gün primle kimler emekli olur?

BağKur primleri nasıl ödenir? Bağkur prim borcu nereye ödenir? Bağkur’dan nasıl emekli olunur?

SGK emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? EYT emeklilik

Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

1980 sigorta girişliyim ne zaman emekli olurum?

1976 sigorta girişliyim ne zaman emekli olabilirim

Staj dönemi emekliliğe sayılacak mı son dakika 2019

Emeklilik prim günü yıl şartı nedir? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?

Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT, SSK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilik şartı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:04
  1. Ne zaman emekli olurum?
  2. Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle emekli olunur?
  3. erkeklerde emeklilik yaşı kaç
  4. kadınlarda emeklilik yaşı kaç
  5. bayanlarda emeklilik yaşı kaçtır
  6. kadınlarda emeklilik yaşı kaç 2019
  7. emeklilik yaşı kaç oldu 2019
  8. kadınlarda emeklilik yaşı 2019
  9. kadınlarda emeklilik kaç iş günü
  10. kadınlarda emeklilik prim günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da artar’
    1. ‘Sanayici mutlu olursa yatırımlar da..
    2. Soylu'nun Muhtarlar Günü mesajında..
    3. Külliye'deki görüşmede yer almıştı!..
    4. Rusya ölü sayısı 11 oldu!
    5. Küçük işletmelere de yapılandırma..
    6. TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek
    7. Karanfilin faydaları nelerdir?
    8. TOBB ve Vodafone KOBİ’lerle buluştu
    9. Başkan Aylar, Başkomutan Erdoğan'a..
    10. Müşteri memnuniyetinde yapay zeka dönemi
    11. İş dünyası tek ses! Kararlılıkla..
    12. ‘Ortak altyapı memleket meselesi’
    13. Kediler neden kusar?
    14. Teröristler geri çekilmezse ne olacak?..
    15. Telefon görüşmesinin can alıcı detayı..
    16. Milli marşa hakaret eden sapkınlara..
    17. Ne zaman kaç yaşında kaç prim günle..
    18. Feminaziler PKK’nın izinde
    19. Kış çayı içinde neler var? Kış çayı..
    20. Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü..
    21. Zafer sonrası büyük rezillik!..
    22. Bilge Kral Aliya’yı rahmetle anıyoruz
    23. “Türkiye sahada da masada da kazandı”
    24. Flaş yeni parti açıklaması: AK Parti..
    25. 10 yıllık asgari ücretli ne kadar..
    26. Bakan Ziya Selçuk’tan Akit’e ziyaret
    27. Emekliye 344 TL aile yardımı! Teklif..
    28. Türkiye dik durdu Haçlı diz çöktü!
    29. Artık internet ve mobil uygulamalarla..
    30. Altın fiyatlarında son durum...
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!