Ne yaptın sen Jurgen Klopp!

Liverpool'un Fulham ile 2-2 berabere kalmasının ardından Jurgen Klopp ile Fulham'ın golcüsü Mitrovic arasında ilginç bir an yaşandı. Fulham'ın 2 golünün de sahibi Mitrovic, karşılaşma sonunda Klopp ile selamlaştı. Tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncunun elini sıkmak yerine yüzüne şakayla karışık tokat atınca ortalık karıştı



Fulham-Liverpool maçının ardından yaşanan olay karşılaşmanın önüne geçti. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Jurgen Klopp, Fulham'ın golcü oyuncusu Mitrovic ile ilginç bir dialog yaşadı.

2 GOLÜ DE MITROVIC KAYDETTİ

Fulham'ın 2 golünü de atan Mitrovic, maç sonunda Klopp ile selamlaşmaya gitti. Klopp, golcü oyuncunun elini sıkmak yerine suratına şakayla karışık tokat atınca ortalık karıştı. Fulham taraftarı sosyal medyada Klopp'a büyük tepki gösterdi. Mitrovic'in ise tepki vermediği olay İngiltere'yi karıştırdı.



