Ne yaptın Haluk Levent? Vali'nin sözünü yanlış anladı, olanlar oldu

Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri'ne davet edildi. Telefon konuşmasında etkinliğin düzenlendiği ili yanlış anlayan Levent, yaşadığı komik olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Festivale davet edildi

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen Adana Lezzet Günleri etkinlik için Adana'ya giden Levent, yaşadığı yanlış anlaşılmayı 6 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından sevenleriyle paylaştı. Levent paylaşımında şunları yazdı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül'de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

- Tabii ki Sayın Valim. Az önce; - Sayın Valim sabah kahvaltı nerede?

- Ortaköy'de.

- Ortaköy! Ama ben Adana'ya geldim.

- Yapmayın ya..."

"Adana İstanbul'a toplanmış ben ise Adana'ya gelmişim"

Sözlerine devam eden şarkıcı, "Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. O da, 'Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukcuğum. Dur, telefona vereyim' dedi. Valimiz de inanamadı... Ben Adana'ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul'a toplanmış, ben ise Adana'ya gelmişim" dedi.