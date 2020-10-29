Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Haç takan magazinciden şaşırtan zikzaklık

Son dönemde maske takmaması ve koronavirüs kurallarına uymamasıyla gündeme gelen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı haç işaretinin yer aldığı bir kolye taktığı fotoğrafla adeta Hıristiyanlık propagandası yapan Merve Boluğur, Mevlid Kandili'nde ise kafaları karıştıran bir paylaşıma yaptı.

Ne yapmaya çalışıyorsunuz?

Taktığı Haçlı kolyesiyle eleştirilen Boluğur, Mevlid Kandili'nde sosyal medya hesabından Çamlıca Camii’nde okunan ezanın ve ayın videosunu 'zevk aldım' notuyla paylaştı.

Sadece birkaç gün önce Hıristiyanlığın sembolü olan haçlı kolyeyle poz veren ardından da kandil gecesi Çamlıca Camii'ni ezan eşliğinde paylaşan Merve Boluğur'un ne yapmaya çalıştığı ise merak konusu oldu.