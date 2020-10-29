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Gündem Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Haç takan magazinciden şaşırtan zikzaklık
Gündem

Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Haç takan magazinciden şaşırtan zikzaklık

Geçtiğimiz günlerde Hıristiyanlığın sembolü olan haçlı kolyeyle poz veren Merve Boluğur, Mevlid Kandili'nde ise ezan okunurken çekilen Çamlıca Camii'nin görüntülerini paylaşması şaşkınlıkla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:35:00 - 2020-10-29 15:37:12

Son dönemde maske takmaması ve koronavirüs kurallarına uymamasıyla gündeme gelen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı haç işaretinin yer aldığı bir kolye taktığı fotoğrafla adeta Hıristiyanlık propagandası yapan Merve Boluğur, Mevlid Kandili'nde ise kafaları karıştıran bir paylaşıma yaptı.

Ne yapmaya çalışıyorsunuz?

Taktığı Haçlı kolyesiyle eleştirilen Boluğur, Mevlid Kandili'nde sosyal medya hesabından Çamlıca Camii’nde okunan ezanın ve ayın videosunu 'zevk aldım' notuyla paylaştı.
Sadece birkaç gün önce Hıristiyanlığın sembolü olan haçlı kolyeyle poz veren ardından da kandil gecesi Çamlıca Camii'ni ezan eşliğinde paylaşan Merve Boluğur'un ne yapmaya çalıştığı ise merak konusu oldu.

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Tepki çekmişti! Merve Boluğur'un sonu bu kez kötü oldu

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Yorumlar

Naim

Bu rezil pespayeler gündeme gelmek için her yolu denerler haber dgeri yok bunların yaşadıkları pislik hayatlarının içinde yok olsunlar
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