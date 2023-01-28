Ne yapacaklarını şaşırdılar! KIZILELMA ve MMU Yunanistan'ın uykularını kaçırdı

yeniakit.com.tr

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) ve Bayraktar KIZILELMA hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Grivas, "Türkler hava kuvvetlerinin yapısını değiştiriyor. Yerli üretime ve insansız hava araçlarına çok fazla yatırım yapıyorlar. Yeni tasarımlar üretiyorlar. Bunlardan en etkileyici olanı ise ünlü KIZILELMA" diye konuştu.

KIZILELMA'nın görünmezlik özelliklerine sahip olacağını dile getiren Grivas, "İlk uçuşunu kısa bir süre önce yaptı" dedi.

KIZILELMA'nın Türk savunma sanayii tarafından üretilen milli füzeler ve silah sistemleri ile donatılacağını aktaran Grivas, "Türkiye ile ilgili en büyük endişem Eurofighter, Sukhoi gibi uçakları veya başka bir şey alması değil. Benim endişem kendi geliştirdiği sistemler. Uzun vadede tehlikeli oldukları kanıtlanabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin SİHA'ları Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullandığını iddia eden Grivas, şöyle devam etti:

"Bu durum Yunan Hava Kuvvetleri'nin yorulmasına neden oluyor. Bu bir tür asimetrik tehdit. Tabii birde Türkler TFX (Milli Muharip Uçak) gibi kendi insanlı jetlerini İngilizlerin yardımıyla geliştiriyorlar. Böyle bir sistemi üretmek çok zor. KF-21'i (Güney Kore'nin savaş uçağı) geliştiren Güney Kore gibi çok daha ileri teknolojiye sahip ülkeler bile gecikmeler yaşıyor. Ama hiçbir durumda Türkiye'yi küçümsememek lazım. Bu Türk jetinin ne zaman hazır olacağından emin olamayız ama her halükarda Türkler teknolojide sıçrama yaptıklarını gösteriyor."

Grivas, sözlerinin devamında Yunanistan'ın yurt dışından pahalı silah sistemleri satın almak yerine Türkiye gibi kendi yerli silah sistemlerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.