Ne yapacakları sorulunca birbirlerine bakıyorlar! Tek gayeleri Tayyip Erdoğan

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi gören CHP’yi iktidara taşıyabilmek için oluşturulan 6+1 partili Zillet İttifakı’nın Başkanlık Sistemi’ne alternatif olarak sunduğu köhnemiş Parlamenter Sistem’le ilgili çalışmalarda 140 gündür millete hiçbir şey sunulamadı.

21 Eylül 2021’de start verilen toplantılar neticesi 15 Aralık’ta uzlaşma sağlandığını duyuran Zillet partileri, aradan geçen 4 ay 18 günlük zaman dilimine rağmen bu uzlaşmayı raporlaştıramayıp millete anlatamadı.

Konuyu manşete çeken Yeni Akit Gazetesi "140 gündür milleti uyutuyorlar" başlığını attı. Yeni Akit Gazetesi'nin çok ses getiren haberi, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Millet İttifakı içerisinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Karahasanoğlu önemli cümleler kullandı. Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin gücüne güç katacak hiçbir planları ve projeleri bulunmayan oluşumun tek dertlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.