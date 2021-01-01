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Dünya Ne yapacağını şaşırdı! Paşinyan'dan Türkiye'ye yeni tehdit
Dünya

Ne yapacağını şaşırdı! Paşinyan'dan Türkiye'ye yeni tehdit

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi bir türlü kabullenemeyip Türkiye'ye yönelik alçak tehditlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:53:00 -
Ne yapacağını şaşırdı! Paşinyan'dan Türkiye'ye yeni tehdit

Azerbaycan yıllar sonra işgal altındaki topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Ermenistan'da tarihi hezimetin etkilerini halen üzerinden atamadı. Ermeni halkı yenilginin faturasını Paşinyan'a keserken, Paşinyan yenilgiyi kabullenmekten öte Türkiye ve Azerbaycan'a karşı düşmanca tavırlarını sürdürmeye devam ediyor. Paşinyan son olarak Türkiye'yi yaptırım ve boykot uygulama ile tehdit etti.

Ermenistan, Azerbaycan karşısında alınan yenilginin faturasını Paşinyan'a keserken, Paşinyan ise sorumluluk almaktan uzak tavırlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'a sözlü saldırılarını sürdürüyor.

Paşinyan Türkiye'yi Azerbaycan'a destek olmakla suçlarken, Türkiye'ye yaptırım ve boykot uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Paşinyan açıklaması sırasında hadsiz bir o kadar da gerçeklikten uzak komik ifadeler kullandı.

"Kararımızı gözden geçiririz"

Paşinyan Türkiye'ye 6 aylık yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtirken, bu yaptırımın Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği sonlandırmaları durumunda yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etti.

Yaptırımla tehdit etmeye çalışan Paşinyan, Türkiye'ye karşı şu komik ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık. Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz"

6 aylık yasak

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın ofisi tarafından geçtiğimiz ekim ayında yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklanacağı duyurulmuştu.

Ermeni hükümetinin aldığı bu karar, dün itibariyle yürürlüğe girdi. 6 ay boyunca geçerli olacak yasak, Ermenistan hükümeti tarafından "Türkiye'ye para akışını durduracak" bir adım olarak görülüyor.

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