Ali Karahasanoğlu Fondaş medyanın kirli çarkını deşifre etti: Bağımsız değil CHP kökenli tetikçiler Siyonist vahşet gökleri de vurdu! Havacılıkta yakıt depremi Seçim sürecine Siyonist Sabotaj! Haaretz gazetesi ifşa etti: Netanyahu’dan kendi halkına demokrasi darbesi İsrail medyası: 'İran İsrail'in stratejik yıkımını başlattı!' Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu Küresel enerji savaşlarında Ceyhan Hamlesi: Petrolde kritik saatler Savaşı Türkiye durdurur: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sağduyu dersi Laricani'nin öldürülmesi sonrası İran ordusundan 'intikam' mesajı Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi' Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor
Ne WhatsApp ne de Messenger! Kamu çalışanları için özel mesajlaşma uygulaması geliştirildi

Ne WhatsApp ne de Messenger! Kamu çalışanları için özel mesajlaşma uygulaması geliştirildi

Belçika'da yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi platformların güvensiz olduğu endişeleri üzerine, kamu çalışanları için geliştirilen yeni mesajlaşma uygulaması kullanıma sunuldu.

Belçika'da kamu çalışanları için özel mesajlaşma uygulaması geliştirildi. Yerel medyadaki haberlere göre, devlet destekli Belçika Güvenli İletişim (BSC) şirketi tarafından geliştirilen ve "Beam" ismi verilen yeni uygulamayı yaklaşık 750 bin kamu çalışanı ve askeri personel kullanacak.

"Beam", yetkililerin WhatsApp ve Messenger gibi yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarına yabancı hükümetlerin erişebileceği ve bunların casus yazılımlar vasıtasıyla ele geçirilebileceği endişesi üzerine geliştirildi.

Ayrıca, yeni uygulamayla toplanacak verilerin yalnızca Belçika'da bulunan güvenli sunucularda saklanacağı açıklandı.

Savunma ve istihbarat personelinin "Beam"i kullanmaya çoktan başladığı belirtildi. Yeni uygulamanın gelecek haftadan itibaren kamu çalışanları arasında daha geniş çapta kullanıma sunulması planlanıyor.

BSC Direktörü Brandon De Waele, uygulamanın kamu çalışanları arasında aşamalı olarak devreye alınacağını doğrularken, sürece ilişkin teknik detay vermedi.

Avrupa'da güvenlik korkusu artıyor! Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını yükseltti

Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!"

