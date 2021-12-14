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Medya Ne utanma var ne de sıkılma! Yalan makinesi yine mahkemenin duvarına tosladı
Medya

Ne utanma var ne de sıkılma! Yalan makinesi yine mahkemenin duvarına tosladı

Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında yalan ve tekzip şampiyonu Cumhuriyet gazetesinin yaptığı "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" başlıklı baştan sona düzmece ve yalan olan haberi ele alındı. Söz konusu gazete, yalan haberiyle ilgili mahkeme kararıyla tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 13:25:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, yalan ve tekzip şampiyonu Cumhuriyet gazetesinin son tekzibi ele alındı.


Geçtiğimiz ay 2 manşet ve 3 ilk sayfa tekzibi yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin bugün bir yalanı daha ortaya çıktı. Yalancı gazetenin 23.10.2021 tarihinde yaptığı "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" başlıklı haberinin yalan olduğu mahkeme tarafından ortaya çıkarıldı. Mahkeme kararıyla "Cevap ve düzeltme metni" yayınlayan gazete, haberin baştan sona düzmece ve yalan olduğunu itiraf etti.

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