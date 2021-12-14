Ne utanma var ne de sıkılma! Yalan makinesi yine mahkemenin duvarına tosladı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, yalan ve tekzip şampiyonu Cumhuriyet gazetesinin son tekzibi ele alındı.



Geçtiğimiz ay 2 manşet ve 3 ilk sayfa tekzibi yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin bugün bir yalanı daha ortaya çıktı. Yalancı gazetenin 23.10.2021 tarihinde yaptığı "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" başlıklı haberinin yalan olduğu mahkeme tarafından ortaya çıkarıldı. Mahkeme kararıyla "Cevap ve düzeltme metni" yayınlayan gazete, haberin baştan sona düzmece ve yalan olduğunu itiraf etti.