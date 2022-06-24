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Gündem Ne utanma ne sıkılma var! Rezidans kraliçesinin yalanını suratına çarptılar
Gündem

Ne utanma ne sıkılma var! Rezidans kraliçesinin yalanını suratına çarptılar

3’ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesi olan CHP'nin rezidans kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Şehir Hastanesi'nde malzeme eksikliği sebebiyle hastaların tedavilerinde sorun yaşandığı yalanını ortaya attı. Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamayla İlgezdi'nin yalanını suratına çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 10:00:00 -
Ne utanma ne sıkılma var! Rezidans kraliçesinin yalanını suratına çarptılar

CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan rezidans kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Şehir Hastanesi'nde malzeme eksikliği nedeniyle hastaların tedavilerinde sorun yaşandığı yalanını ortaya attı.

Ankara Şehir Hastanesi ise İlgezdi'nin yalanını suratına çarptı.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve hastanemizdeki sağlık hizmeti sunumu süreçleri ve içeriği hakkında yanlış bilgiler içeren ifadelerin yer aldığı 'Beyin ameliyatlarında kullanılan, özel olarak tasarlanmış motorlardan, hastanemizde 12 adet bulunduğu, bunların 10 tanesinin bakımsızlıktan kullanılmadığı ve malzeme eksikliğinden kaynaklanan nedenlerle polikliniklere hasta kabul edilmediği, 7/24 halkımızın hizmetinde olan ve deneyimli uzman ekiplerimizin gece gündüz özveriyle görev yaptığı Acil Servisimizde de yeni hasta kabul edilmekte sıkıntı yaşandığı' yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Açıklamada, "Hastanemiz ameliyathanelerinde sözü edilen kraniotomi motorundan 25 adet mevcuttur. Herhangi bir arıza durumunda gerekli bakımları mevcut prosedürler kapsamında zamanında yapılmaktadır. An itibarıyla motorların tamamı aktif olarak çalışır durumdadır. Ankara Şehir Hastanemizin Acil Tıp Kliniği, sadece Erişkin Acil Servisimizde (Çocuk Acil ve Kadın Doğum Acil Servisi hariç) günlük olarak, ambulans ile gelen ortalama 250 hastaya; ayaktan başvuran, 2. basamak ve üniversite hastanelerinden tarafımıza sevk edilen ortalama 2000 hastaya acil sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin sunumu sırasında ambulans ile gelen hiçbir hasta reddedilmediği gibi; ayaktan, her türlü sağlık sorunu ile başvuran bütün hastalara da sağlık hizmeti sunumu, tıbbi kaidelerin gerektirdiği gibi, deneyimli uzman hekimlerimiz ve sağlık ekiplerimiz tarafından Sağlık Bakanlığımızın tüm prosedürleri yerine getirilerek sürdürülmektedir. Acil Servisimizden, 'yoğun bakımda boş yatak yokluğu, cerrahi malzeme eksikliği ve benzeri nedenler' ile hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

oflu hoca

batının, persin milli çıkarları için siyaset yapan bahse konu zatı muhtereme bir şey söylemenin bir anlamı yok. kendi halkını katleden, sürgün eden ESET celladını, sözde imam SELAHATTİN ÖZGÜNDÜZ denen pers iti nasıl kendi cumhur başkanınına karşı ÇIKARAK "allahın aslanı beşerül el eset" diye savunmuştur, hatırlayın. PERS İTİ OLMAK BÖYLE BİR ŞEY.

Hehe

Bu sosyalist degilmi. 14 rezidansi nereye götürecek, sosyalizm de yarısını halka dağıtması gerekir yüz makyajı günlük 1000 TL.bunun gibilerle dolu meclis, denizlerin tırnağına kurban olsunlar. Digerlerininde boynundaki ipler efendilerinin elinde ,nereye cevirirseler.
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