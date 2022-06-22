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Gündem Ne utanma ne sıkılma var! Ali Babacan bakın neyi savundu
Gündem

Ne utanma ne sıkılma var! Ali Babacan bakın neyi savundu

Muhaliflerin gazına gelerek DEVA Partisi'ni kuran ve halktan beklediği ilgiyi göremeyen Ali Babacan skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 16:41:00 -
Ne utanma ne sıkılma var! Ali Babacan bakın neyi savundu

 yeniakit.com.tr 

Muhaliflerin gazına gelerek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, anketlerde sıfır çekiyor.

Vatandaşların dönüp yüzüne bile bakmadığı Babacan, dikkatleri üzerine çekmek için adeta alttan üstten konuşuyor.

İnternet ve sosyal medya üzerinden yalan ve iftiraların önüne geçmek için hazırlanan Dezenformasyon Yasası'na ilişkin konuşan Ali Babacan utanmadan sıkılmadan "Bu yasa, sansür yasasıdır" dedi.

Kaynağı olmayan yalan yanlış bilgilerden yana taraf olan Babacan, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

Basını, internet sitelerini ve vatandaşı susturmanın yasasıdır. Anayasamıza aykırılık teşkil eden bu sansür yasasını kesinlikle reddediyoruz.

"Vatandaş değil trolleriniz yalan söylüyor"

Ali Babacan'ın yalandan ve iftiradan taraf olan açıklamalarına vatandaşlardan tepki geldi.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin sosyal medyadaki trolleri ve fonladığı medyayı örnek gösteren vatandaşlar Babacan'a "Vatandaş değil trolleriniz yalan söylüyor" sözleriyle adeta haddini bildirdi.

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Yorumlar

Bozok

Utanmaz arlanmaz yalan savunucusu evet aşıra hakareti ç. Aşka ı veya başka kimselerin ölmüş analarına küfür hakaret edenlere karşı çıkarılan bir yasa.

ihtiyar

Bu cuma yüzü suyu hürmetine tez zamanda yok olasın sinsican.
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