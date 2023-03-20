Ne umutlarla gelmişti o da gidiyor! Duyan, şaştı kaldı... Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da Erden Timur'un yeni sezon transferlerinden olan yıldız futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Erden Timur'un büyük yatırım yaptığı başarılı isim, 4 yıllık imza attığı Sarı-Kırmızılılara sezon sonunda veda edebilir.

Galatasaray'da Erden Timur'un yeni sezon transferlerinden olan yıldız futbolcu şimdiden ayrılık hesaplarına girdi. Akşam'a göre; Sezon başında Galatasaraylıları en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen oyuncu büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Erden Timur'un sansasyonel transferlerinden olan genç isme takım aranıyor.

Sezon başında yaptığı yıldız transferler ve ödediği bonservis bedelleriyle dikkat çeken Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Erden Timur'un ses getiren transferlerinden verim alınamayan ender isimlerden olan genç futbolcu, Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da bir süredir kadro dışı kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu, son derece mutsuz. Sarı-Kırmızılıların bonservisine 6 milyon euro ödediği genç futbolcu ayrılık hesapları yapmaya başladı.

Galatasaray'da bu kararı alan futbolcu Yusuf Demir. Ara transfer döneminde kiralanması gündeme gelen oyuncu, Süper Lig ekiplerini istemeyince transfer yatmıştı. Demir'in sezon sonunda bir Avrupa ekibine kiralık gönderilmesi bekleniyor.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 lig, 1 de kupa maçına çıkan 19 yaşındaki futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.