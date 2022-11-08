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Spor Ne umutla gitti, ya şimdi!
Spor

Ne umutla gitti, ya şimdi!

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak derbiden istemediği bir skorla ayrılan Beşiktaş'ta sezon başında önemli bir hareketlilik yaşanmıştı. Siyah - beyazlılar, altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satmıştı. İskoç ekibinde fazla forma şansı bulamayan Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor'un kiralamak istediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Beşiktaş da harekete geçti...

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:46:00 -
Ne umutla gitti, ya şimdi!

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak derbiden istemediği bir skorla ayrılan Beşiktaş'ta sezon başında önemli bir hareketlilik yaşanmıştı. Siyah - beyazlılar, altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satmıştı. İskoç ekibinde fazla forma şansı bulamayan Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor'un kiralamak istediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Beşiktaş da harekete geçti...

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve şampiyonluk sevinci yaşayan sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı sezon başında İskoçya Ligi devi Rangers'a 6 milyon euro karşılığında satmış ve yerine Arthur Masuaku'yu getirmişti. Siyah - beyazlılarda Valerien Ismael'in ayrılığı sonrasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden istediği transferlerin listesini hazırladı...

MASUAKU'DAN MEMNUN DEĞİL
Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Şenol Güneş, yönetimden ilk olarak sol bek takviyesi istedi.

Güneş'in ilk tercihinin sezon başında Rangers'a gönderilen Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak takıma kazandırmak olduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre; İskoç ekibinde düzenli forma şansı bulamayan genç sol bek oyuncusunun da geri dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Eren Elmalı ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yerli bir sol bekin alınmasını isterken, Galatasaray'da da Okan Buruk, Rıdvan Yılmaz'a onay verdi.

 

 

 


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