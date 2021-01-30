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Gündem Ne şiş yansın ne kebap! Tarafsızım palavrası sıkan İrfan, kimin yandaşı olduğunu itiraf etti
Gündem

Ne şiş yansın ne kebap! Tarafsızım palavrası sıkan İrfan, kimin yandaşı olduğunu itiraf etti

Tarafsız olduğunu iddia ederek kendinisini ‘objektif gazeteci’ gibi pazarlayan İrfan Değirmenci, katıldığı bir programda kimlerin yandaşı olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:09:00 -

Kanal D’den kovulduktan sonra Halk TV’de soluğu alıp ‘tarafsızım’ palavrasıyla mağdur edebiyatı yapan İrfan Değirmenci, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu açıkladı.

“Kalbimde yatan Mansur Yavaş, aklıma yatan Ekrem İmamoğlu" diyen Değirmenci’nin ‘tarafsız gazetecilik’ten bahsedilmesi komik karşılandı.

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Yorumlar

765

kim bunu tanıyor kaaleye alıyorki doğru dürüst gerçek haber yapmıyır muhalefet yandaşlığı sizinki ise iktidar yandaşlığı acı ama gerçek eşit tarafsız medya ülkede yoktur
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Tanım

İşte tarafsızlık diye buna denir !
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