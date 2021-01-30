Ne şiş yansın ne kebap! Tarafsızım palavrası sıkan İrfan, kimin yandaşı olduğunu itiraf etti
Tarafsız olduğunu iddia ederek kendinisini ‘objektif gazeteci’ gibi pazarlayan İrfan Değirmenci, katıldığı bir programda kimlerin yandaşı olduğunu itiraf etti.
Kanal D’den kovulduktan sonra Halk TV’de soluğu alıp ‘tarafsızım’ palavrasıyla mağdur edebiyatı yapan İrfan Değirmenci, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu açıkladı.
“Kalbimde yatan Mansur Yavaş, aklıma yatan Ekrem İmamoğlu" diyen Değirmenci’nin ‘tarafsız gazetecilik’ten bahsedilmesi komik karşılandı.