Ne şiş yansın ne kebap öyle mi! Cüneyt Arkın'ın yaptığını Gülben Ergen yapamadı
Geçtiğimiz günlerde sapkın eşcinselliğe karşı tavrını net belli eden Cüneyt Arkın'ın ardından Gülben Ergen'in sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevap dikkat çekti. Ergen, "Lezbiyenlik hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Cüneyt Arkın kadar cesur davranamayarak 'karşıyım' diyemeden cevap verdi.
Türk sinemasının efsane ismi usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sapkın eşcinselliğe yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Sapkınlığa karşı net tavırda olan Arkın, "Bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.” ifadelerini kullanmıştı. Bu ahlaksızlığa karşı Gülben Ergen ise aynı cesurlukta davranamadı. Ergeni sosyal medyadan kendisine yöneltilen bir eşcinsellik sorusuna 'karşıyım' diyemeden cevap verdi.
"Ahlaksızlıktan beslenen eşcinselliğe karşıyım" diyemedi
Sosyal medya hesabından takipçilerinin gönderdiği soruları cevaplayan Gülben Ergen, bir takipçisinin "Lezbiyenlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Özel olmazsa cevaplarmısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Cüneyt Arkın kadar cesur olamayan Ergen, "Ahlaksızlıktan beslenen eşcinselliğe karşıyım" diyemeyerek "İnsanların seçimleri, özgür hakları beni hiç ilgilendirmiyor. Dil, din, ırk, ten, düşünce biçimi, cinsel tercihler yerine insanları ikiye ayırıyorum. İyi insan kötü insan. Gerisi herkesin kendi hayatı ve mutluluğu" ifadelerini kullandı.