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Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İstanbul için Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermek istiyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:14
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim

Yerel seçimler yaklaşırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adaylığı için gönlünden geçen ismin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya'nın verdiği bilgilere göre; İstanbul adaylığı için ibre tamamen Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor.

İYİ Parti ve HDP'nin oyunu alabilecek bir isim

Kaya şöyle konuştu:

"Bu başlı başına CHP'nin vereceği bir karar olmayacak çünkü ittifak arayışları var. İYİ Parti ve İstanbul bağlamında HDP ile de görüşmeler var. Bu iki partinin de oyunu alabilecek aynı zamanda AK Parti ve MHP tabanına dokunabilecek bir aday profili üzerinde duruyor CHP yönetimi. Bu durumda da Kılıçdaroğlu'nun aklındaki ismin Ekrem İmamoğlu olduğu ifade edildi. Artık Muharrem İnce, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin seçeneğinden çok İmamoğlu'na ağırlık verildiği belirtiliyor. CHP, perşembe günü 300 adayı açıklayacak, o adaylar arasında İstanbul, Ankara, İzmir olmayacak hatta Antalya, Mersin ve Adana'yı da beklemiyoruz. Bunun yerine Eskişehir, Hatay gibi illeri göreceğiz."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:14
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. Kemal Kılıçdaroğlu
  10. CHP

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