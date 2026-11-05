Kadın burnunun neredeyse tamamını kaybetti: Hangi ülkeden geldiği belli oldu.. İşte şok eden o detay

Alnından yeni burun yapıldı İlk ameliyatından önce Abby'ye, burnundaki iki kanserli bölgenin cerrahi müdahaleyle çıkarılacağı ve ardından alnından alınacak deriyle burnunun yeniden yapılandırılacağı söylendi. Doktorlar, alnından yaklaşık 5 santimetrelik bir deri parçasını büyük ölçüde keserek burnunda kalan bölgeye doğru çevirdi ve dikişlerle sabitledi. Burnunun neredeyse tamamı yok oldu Kadın, ilk operasyonun ardından alnında yaklaşık 5 santimetrelik büyük bir açıklık kaldığını ve burnunun neredeyse tamamen yok olduğunu belirtti. Doktorların genç olduğu için yaranın kendiliğinden kapanabileceğini söylediğini aktaran Abby, zaman içerisinde yeni derinin oluşmaya başladığını gördüğünü ifade etse de 18 aylık iyileşme sürecinin kendisi için oldukça zor olduğunu anlattı. Bu dönemde evden çıkmakta dahi zorlanan kadın, bir yıl içerisinde yara izlerinin ve burnunun görünümünün düzeltilmesi için üç ameliyat daha geçirdi. Toplamda beş farklı operasyon geçiren Abby, bugün kanserden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cilt kanserinin belirtileri nelerdir? Uzmanlara göre cilt kanseri yüzün herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabiliyor. Ancak özellikle burun, burnun ucu ve yan tarafları bazal hücreli karsinomun sık görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. İngiliz Dermatoloji Derneği üyesi ve dermatoloji uzmanı Dr. Adil Sheraz, cilt kanserinin her zaman koyu renkli veya şekli değişen bir ben olarak ortaya çıkmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre iyileşmeyen küçük bir yara, geçmeyen kuru bir cilt bölgesi veya kabuklanan bir leke de kanser belirtisi olabilir. Üstelik bazı cilt kanseri türleri ağrıya neden olmadan ilerleyebiliyor. İngiliz Dermatoloji Vakfı sözcüsü dermatoloji uzmanı Dr. Rakesh Anand ise erken teşhisin önemini vurgulayarak, cilt kanserlerinin büyük bölümünün erken dönemde tespit edildiğinde tedavi edilebildiğini belirtiyor.