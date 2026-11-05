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Dünya Astronotlar uzayda oy kullandı
Dünya

Astronotlar uzayda oy kullandı

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Astronotlar uzayda oy kullandı

NASA’ya bağlı 3 astronot, ABD’de devam eden ara seçimlerde elektronik oy pusulası ile oylarını uzayda kullandı.

ABD’de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ettiği sırada, NASA astronotları oylarını uzayda kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.

Menon, paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin aynı zamanda oy kullanma kabini olarak da işlev gördüğünü belirterek, bilgisayar üzerinden kullandıkları oyların Texas eyaletindeki Harris ilçesine gönderildiğini ifade etti. Harris İlçesi, NASA’nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan ABD’li astronotlar 1997 yılından bu yana uzayda oy kullanıyor.

Kaynak:
İHA

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