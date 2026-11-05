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3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı

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3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evde yere düştüğü iddia edilen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren 12 yaşındaki Melek Göçer kurtarılamadı. Melek'in gözaltına alınan dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. tutuklandı. Dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düştüğü ve o esnada çıkan kurşunun, küçük kızın yüzüne isabet ettiği ileri sürülmüştü.

#1
Foto - 3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı

Olay, 2 Kasım’da, Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Melek Göçer, evde tabancadan çıkan mermi ile yüzünden yaralandı. Yakınları tarafından araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek Göçer, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

#2
Foto - 3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay sırasında evde bulunan dayısı Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır'ı gözaltına alındı.

#3
Foto - 3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı

TABANCANIN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜLER: Hüseyin Can ve Gülizar Boçkır çifti emniyetteki sorgularında tabancanın yere düşerek ateş aldığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır tutuklandı.

#4
Foto - 3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı

Melek Göçer, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren tedavisinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi.

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