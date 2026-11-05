3 günlük mücadeleyi kaybetti, dayı ve yenge tutuklandı: Tabancadan çıkan kurşun Melek’i hayattan kopardı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde evde yere düştüğü iddia edilen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden yaralanan ve 3 gündür yaşam mücadelesi veren 12 yaşındaki Melek Göçer kurtarılamadı. Melek'in gözaltına alınan dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. tutuklandı. Dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düştüğü ve o esnada çıkan kurşunun, küçük kızın yüzüne isabet ettiği ileri sürülmüştü.