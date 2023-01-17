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Siyaset

Ne hallere düştü! Ali Babacan’a komünist marşı hediyesi

DEVA Partililer, genel başkanları Ali Babacan'a komünist marşını uyarladı. DEVA'lı gençleri görenler, "Babacan ne hallere düştü" yorumu yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 15:55:00 - 2023-01-17 15:59:23

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin eylem planlarını anlattı.

Toplantıya İstanbul'dan katılan DEVA Partili gençler, otobüste söyledikleri bir şarkıyı da sosyal medyadan paylaştı. Şarkının komünist çav belladan uyarlandığı görüldü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu.

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