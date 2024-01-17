Ne güneş enerjisi var ne de elektrik! İmamoğlu'nun bir vaadi daha patladı
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandırıp İBB'nin koltuğunu kapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir vaadi daha patladı.
İstanbullulara hizmet etmesi gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturduğu günden bu yanan vatandaşların kabusu haline geldi.
Seçilmeden önce 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla toz pembe hayaller dağıtan İmamoğlu'nun bir vaadi daha patladı.
Mega kentte yaşayan milyonları; raydan çıkan tramvaylara, çalışmayan otobüslere, yanan metrobüslere, arızalanan metrolara mahkum eden Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Stadı’nı güneş enerjisi üretiminde kullanmayı vadetmişti.
Verdiği sözleri unutmakta mahir olan İmamoğlu'nun Olimpiyat Stadı için kullandığı süslü cümlelerde hayal oldu.