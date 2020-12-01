Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası baskılanan piyasalar tekrar hareketlendi. Uzun bir süredir düşüşte olan gümüş fiyatları tekrar yükselişe geçti. Gün içinde 6 lira sınırına gelen gümüşün gram fiyatı neredeyse 35 kuruş arttı.

Gümüşteki artış hızı altının gram fiyatını geçti, altın fiyatları dünden bugüne 18 lira yükselirken gümüşün gerisinde kaldı.

Dolar ise 7 lira 85 kuruş seviyelerinde yatay seyretti. Dolar kuru belirli saatler aralığında 7 kuruşluk iniş çıkış grafiği gösterdi.

Yatırımların kazanç değerlerine bakıldığında 1 kilogram gümüş alan yatırımcı 350 lira, 10 gram altın alan yatırımcı ise 180 lira kazanç elde etti.

2020 yılı başından beri devamlı yükseliş halinde olan gümüş fiyatları şu sıralar 5 lira 97 kuruş seviyesini izliyor.

Altının gram fiyatı ise 456-458 lira bandında kendisine yer arıyor. Gümüşün ons fiyatı ise 23,5 dolar seviyesini takip ediyor. Yatırımcılar gümüşün uzun vadede altından daha çok kazandırmaya devam edeceğini söylerken son zamanlarda artan fiziki gümüşe olan talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyor.

Gümüş'teki artışın 2021 yılında 9 lirayı zorlayacağını belirten uzmanlar, altın ve gümüşün 2021 yılında daha da değerleneceğini iddia ediyor.

Öte yandan diğer değerli maden fiyatları şu şekilde oluştu: Kapalıçarşı'da Çeyrek altın 756 liradan, cumhuriyet altını 3 bin 84 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 419 liradan işlem görüyor.