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Medya Ne diyeceği merak ediliyordu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan eşi Nagehan Alçı hakkında ilk açıklama
Medya

Ne diyeceği merak ediliyordu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan eşi Nagehan Alçı hakkında ilk açıklama

Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, Ukrayna askeri üniforması giyerek eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir röportaj gerçekleştirdi. Söz konusu görüntüler gündeme otururken Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Eşinin askeri üniforma giydiği için pişman olduğunu ifade eden Kütahyalı, "Nagehan'ın her ne sebeple olursa olsun askeri mont giymesini ben de doğru bulmadım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 16:50:00 - 2022-03-13 16:51:24
Ne diyeceği merak ediliyordu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan eşi Nagehan Alçı hakkında ilk açıklama

Ukrayna askeri üniforması giyerek eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile röportaj yapan gazeteci Nagehan Alçı'ya bir tepki de eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

"Zaten kendisi de pişman oldu"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın askeri üniforma giymesini doğru bulmadığını belirterek "Zaten kendisi de pişman oldu. Savaş muhabirlerinin tenkitlerine saygı duyuyorum. Fakat Nagehan’ın üst düzey isimlerle o koşullarda röportajlar yapabilen tek gazeteci olması da takdir edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile kendi savaş karargahında, arkalarında bombalar patlarken yüz yüze röportaj yapabilen çok nadir gazetecilerden biri Nagehan oldu tüm dünya medyasında. Meşhur evrensel medya kurumları bizzat Nagehan’ı aradılar bu sebeple" diyen Kütahyalı şöyle devam etti:

"Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko dışında Ukrayna Başpiskoposu Eustratios ile röportaj yapabilen tek gazeteci, Zelenskiy’e muhalif Lviv Belediye Başkanı ile, Zelenskiy’in Lviv Valisiyle röportaj yapabilen tek gazeteci Nagehan. Lütfen bu röportajları izleyin ve insaf."

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