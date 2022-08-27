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Spor Ne diye geldi, şimdi nerede!
Spor

Ne diye geldi, şimdi nerede!

İttihat Kalba ile kiralık anlaşması yapılan Alexandru Cicaldau, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 16:05:00 -
Ne diye geldi, şimdi nerede!

İttihat Kalba ile kiralık anlaşması yapılan Alexandru Cicaldau, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı.

Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Fanatik'e göre; transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.

6 dakika oynayabildi

Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon euroya satın alınmıştı.

Morutan da gitmişti

Sarı-kırmızılı takım kısa süre önce bir başka Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı da İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 5.5 milyon euro satınalma opsiyonuyla kiralamıştı. Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

 


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