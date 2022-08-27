Ne diye geldi, şimdi nerede!
İttihat Kalba ile kiralık anlaşması yapılan Alexandru Cicaldau, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.
İttihat Kalba ile kiralık anlaşması yapılan Alexandru Cicaldau, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.
Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.
Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı.
Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.
Fanatik'e göre; transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.
6 dakika oynayabildi
Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.
Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon euroya satın alınmıştı.
Morutan da gitmişti
Sarı-kırmızılı takım kısa süre önce bir başka Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı da İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 5.5 milyon euro satınalma opsiyonuyla kiralamıştı. Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.