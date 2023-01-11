Ne demek 'son seçim'? Selçuk Özdağ'dan skandal ötesi sözler!

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuştu.

Röportajda tuhaf, bir o kadar da skandal ifadeler kullanan Selçuk Özdağ, "Bu seçim Türkiye’deki son seçim olabilir!" diyerek seçime girilen süreçte toplumda kaygı uyandırmaya çalıştı.

Özdağ, "Demokrasilerde son seçim olmaz ama Türkiye'de bu son seçim de olabilir. Türkiye iflasın eşiğinde. Tuşlara aynı anda basılıyor. Tehdit dilleri, siyasi mühendislikler, siyasi çeteler, korkular, korkutmalar öne çıktı." dedi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden yine skandal ifadelerle iktidarı hedef alan Özdağ, AK Parti ve MHP'nin silahla ülke yönettiğini söyleyecek kadar ileri gitti.

Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

Liderler nefret, tehdit dili kullanmasınlar. Yukarıdakiler öksürüyor, millet hastalanıyor. Yukarıdakiler tehdit ve nefret dilini kullanıyor, millet de etkilenip silah, sopa ve yumruklarını konuşturuyor. Halk işsiz, yoksul, aç, geçinemiyor. Bunlarla uğraşsınlar. Sözle siyaset yapsınlar, silahlarla değil.