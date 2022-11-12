  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ne altın ne dolar ne euro! Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni tahmin geldi: Hemen ondan satın alın
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne euro! Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni tahmin geldi: Hemen ondan satın alın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşları ekonomik durum ve gelecek konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 17:29:00 -
Ne altın ne dolar ne euro! Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni tahmin geldi: Hemen ondan satın alın

Altın konusunda vatandaşları sürekli olarak uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, imarsız tarla alınması gerektiğini söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "İmarsız tarla alın. İmarlı tarla pahalıdır ve dönüşeme gireceğinin habercisidir. Diğer taraftan Türk kadının 5 bin yıllık tasarrufu vardır. Bu da altındır. Kafamızı kuma gömmeye gerek yok. Küresel rezerv para birimini değiştirmeye çalışıyorlar. Ortaya çıkan bu savaş durumu da bu yüzden" dedi.

Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak
Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak

Ekonomi

Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak

Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: O tarihte uçacak
Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: O tarihte uçacak

Ekonomi

Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: O tarihte uçacak

'Her nevi üçkağıt dönecek' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan altını olanlara uyarı: O tarihte...
'Her nevi üçkağıt dönecek' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan altını olanlara uyarı: O tarihte...

Ekonomi

'Her nevi üçkağıt dönecek' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan altını olanlara uyarı: O tarihte...

Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...
Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...

Ekonomi

Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın
Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın

Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin

Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23