Ne altın ne dolar ne euro! Ramazan Kurtoğlu’ndan yeni tahmin geldi: Hemen ondan satın alın
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşları ekonomik durum ve gelecek konusunda uyardı.
Altın konusunda vatandaşları sürekli olarak uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, imarsız tarla alınması gerektiğini söyledi.
Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "İmarsız tarla alın. İmarlı tarla pahalıdır ve dönüşeme gireceğinin habercisidir. Diğer taraftan Türk kadının 5 bin yıllık tasarrufu vardır. Bu da altındır. Kafamızı kuma gömmeye gerek yok. Küresel rezerv para birimini değiştirmeye çalışıyorlar. Ortaya çıkan bu savaş durumu da bu yüzden" dedi.
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