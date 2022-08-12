Ne altın ne dolar! İslam Memiş en fazla kazandıran yatırım aracını duyurdu

Para ve altın piyasalarının günlerdir merakla beklediği ABD enflasyon rakamlarının dün yüzde 8.5 olarak açıklanması piyasaları hayli hareketlendirdi. Dolar küresel piyasalarda gerilerken yurt içi piyasalarda 18 TL’ye dayandı. TL karşısında en fazla Euro değer kazanırken Borsa İstanbul yükselişlerle yoluna devam ediyor. 2 gün üst üste değer kayıpları yaşayan kripto paralar ise yenide ivme kazandı. ABD enflasyon rakamlarının piyasalara etkisini değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, “Piyasalar karışık, beklenti karşılanmadı” diyerek yatırımcıyı uyardı.

ABD enflasyon rakamları dün yüzde 8.5 olarak açıklanması piyasaları gerdi. Küresel piyasalarda dolar değer kaybederken yurt içi piyasalarda 18 TL’ye yakın seyrediyor. Ons altın fiyatlarında düşüşler yaşanırken TL karşısında en fazla değer kazanan Euro oldu. Dolar endeksinin gerilemesiyle borsalar ralli yaparken Borsa İstanbul’da 2.858 seviyesini gördü. 2 gündür üst üste düşüşler yaşayan kripto paralarda ise bugün yükseliş söz konusu, dün 22 bin dolara kadar düşen Bitcoin bugün yeniden direnç seviyesi olan 24 bin dolar seviyesini geçti. İç piyasalarda dolar yükselişini devam ettirirken Hazine ve Maliye Bakanlığın Varlık Barışı düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Peki dolar düşecek mi? Altın yükselecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son tabloyu değerlendirdi.

Euro kazandırdı

ABD enflasyon rakamlarının beklenenden düşük olduğunun altını çizen İslam Memiş, Sterlin/dolar paritesinde ve kripto paralarda toparlanmalar meydana geldiğini söyledi. Memiş, küresel piyasalarda 106 olan dolar endeksinin 104,82 seviyesine gerilediğini vurgulayarak “Uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken yurt içi piyasalarda gücünü korumaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda dolar geniş bant aralığında, 17,80 TL ila 18 TL arasında dalgalanıyor. Hafif toparlanan altının ons fiyatı yeniden 180 dolar seviyesine sarktı. Emtia piyasalarında negatif seyri var. Karışık bir seyir. Piyasaların beklentisi karşılanmadı” dedi.

Dolarda risk fiyatlaması var

İslam Memiş, doların değer kaybının küresel borsalarda ralli yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Borsa İstanbul 2.858 seviyesine yükselerek yoluna devam ettiğinin altını çizen Memiş, “Euro’nun artma sebebi Euro/dolar paritesindeki artış. Euro/TL kuru bugün yüksek kazandırdı. Dolarla ilgili gergin bir bekleyiş var. Uluslararası piyasalarda değer kaybeden doların yurt içi piyasalarda gerilememesi riski tarafında fiyatlanmaya neden oluyor” tespitinde bulundu.

Belirsizlik hakim

ABD enflasyon verilerinin düşük çıkmasının Fed’in elini rahatlattığını kaydeden Memiş, piyasaların faiz artırım beklentisinin 75 baz puan olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar doların 100 endeksine kadar sarkabileceğini kaydeden Memiş, bunun da Fed’in elini rahatlatan bir gelişme olacağını kaydetti.

Varıl Barışının piyasalara etkisini değerlendiren Memiş, dövize ihtiyaç olunan zamanlarda bu tür uygulamaların yapıldığının altını çizdi. Memiş, ülkelerin bir birine ekonomik ambargo uyguladığı bu dönemde bu tarz uygulamalarda risklerin olabileceğine dikkat çekti.