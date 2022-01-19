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Ekonomi Ne altın ne dolar! Her şeyi bilen Mert Başaran uyardı: 15 bin liranız varsa hemen bunu alın
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Her şeyi bilen Mert Başaran uyardı: 15 bin liranız varsa hemen bunu alın

Altın, dolar, gayrimenkul ve tarım arazileri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, telefon fiyatına tarım arazileri olduğunu ve insanların bu yönde yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 11:35:00 -
Ne altın ne dolar! Her şeyi bilen Mert Başaran uyardı: 15 bin liranız varsa hemen bunu alın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında konuştu.

Mert Başaran, 15-20 bin liraya telefon alanlara şaşırdığını ve bunun yerine toprağa yatırım yapılabileceğini kaydederek, "Önümüzdeki 20 yılda bir İstanbul kadar toprağa ihtiyacımız olacak. Telefona vereceğiniz 20 bin liraya git 2 bin liraya telefon al. Ama git 15 bin liraya tarım arazisi, arsa al. İstanbul olmasın. Anadolu olsun. Fark etmez. Küçük küçük alıp kenara atmak lazım. Alabileceğiniz yerde alın. Ama nerede alıyorsanız alın. Aldığınız telefon 5 yıl sonra sıfır olmayacak. Tarla ise öyle değil. Burada önemli olan damlaya damlaya bir şeyler almak lazım. En ideali istediğiniz yer ama herkesin bütçesi yok ki…. Şaka yapmıyorum. Telefon fiyatına bunları yapabilirsiniz. Ama bizim insanımız gösteriş hastası maalesef… Paranın yavrulama gibi bir özelliği var. İnsanlar bunu atlıyor. Her paraya bir şey olur" dedi.

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Yorumlar

memleketim

emlakçı galiba..yada emlakçılarla bağlantılı
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Mesut Sarp

Adam telefon hastalarından bahsediyor dogru cok var. Nasıl ki uzman ekonomistlerinde bolluguda bi gercekse. Kepazelikleri yaşıyoruz.
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