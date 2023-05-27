Ne altın ne dolar Gabar'da musluktan şarıl şarıl petrol akıyor! Türkiye'den olay petrol rezervine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım
Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler yüzleri güldürüyor. Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili dikkat çeken bir fotoğraf paylaşımı yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği Cudi-Gabbar petrolünün çıkarılma işlemleri devam ederken, bölgeden yeni müjdelerde geliyor.Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan ve v-zengin petrol kaynağına sahip Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu..
Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.
İŞTE GABAR PETROLÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ
Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.
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