2026-2027 sezonu öncesi TFF'de önemli toplantı! Tribünlerde şiddete geçit yok

Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona ilişkin düzenlenen toplantıya, Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ile kulüp ve federasyon temsilcileri katıldı.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki gün boyunca gerçekleştirilen toplantıda, spor faaliyetlerinde huzur ve güvenliğin güçlendirilmesi, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve yeni dönem spor güvenliği stratejilerinin oluşturulması konularını tüm yönleriyle ele aldıklarını söyledi.

Sporda huzurun, Türkiye'de huzur demek olduğunu belirten Çiftçi, huzuru hayatın her alanında birlikte tesis ederek güvenliği el birliğiyle sağlayacaklarını ifade etti.

Çiftçi, "Spor, belirli zamanlarla sınırlı bir faaliyet olmanın ötesinde toplumun tamamını etkileyen, farklı yaş ve sosyal grupları aynı heyecan etrafında buluşturan güçlü bir toplumsal alandır. Ülkemizde sporun herhangi bir dalıyla ilgilenmeyen, bir takımı takip etmeyen ya da spor gündeminden bütünüyle uzak kalan vatandaşımız neredeyse yoktur. Bu sebeple sporun sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Spor organizasyonlarının şehirlerin tanıtımına, turizmine, istihdamına ve ekonomik canlılığına büyük katkı sağladığını kaydeden Çiftçi, uluslararası organizasyonların ise ülkelerin tanıtımını ve itibarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Çiftçi, sporun maddi kazanımların ötesinde çok daha derin bir anlamı olduğunu ifade ederek, farklı renkleri, farklı şehirleri ve farklı hayatları aynı duyguda buluşturduğunu dile getirdi.

"TÜRK SPORUNU PROVOKASYONLARIN ARACI HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞANLARIN KARŞISINDA KARARLILIKLA DURACAĞIZ"

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Dostça ve centilmence oynanan hiçbir karşılaşmanın kaybedeni yoktur. Ancak sporun bütün bu güzel yönlerinin sürdürülebilmesi için müsabakaların huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi şarttır. Dün nasıl ki ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmiyorsak, yarın da sporda şiddet, düzensizlik ve kaos çıkarmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Toplumsal huzursuzluğu spor üzerinden körüklemeye, taraftarlarımızı karşı karşıya getirmeye ve Türk sporunu provokasyonların aracı haline getirmeye çalışanların karşısında kararlılıkla duracağız. Bizim tek ve en büyük gayemiz çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların ve ailelerin spor etkinliklerine huzur ve güven içinde katılabilmesini sağlamaktır."

İçişleri Bakanlığı olarak önleyici güvenlik ve proaktif polislik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çiftçi, güvenliği yalnızca olay meydana geldikten sonra müdahale etmek olarak görmediklerini, riskleri önceden tespit eden, tedbirleri önceden alan ve muhtemel krizleri gerçekleşmeden engelleyen bir yaklaşımı esas aldıklarını belirtti.

"RİSK ANALİZLERİ MASA BAŞINDA DEĞİL, SAHADAKİ GERÇEKLER ESAS ALINARAK HAZIRLANMALIDIR"

Çiftçi, İl Spor Güvenlik Kurullarının, Süper Lig müsabakalarında doğrudan valilerin başkanlığında toplanacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Her stadyum ve takım için sabit Müsabaka Güvenlik Amirleri görevlendiriyoruz. Bu sezon 127 Müsabaka Güvenlik Amirimiz görev yapacaktır. Aynı stadyumlarda görev yapan amirlerimiz, stadı, taraftar gruplarını ve muhtemel riskleri daha yakından tanıyacak, olaylara daha hızlı ve doğru müdahale edebilecektir. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın, emniyet birimlerimizin ve ilgili bütün paydaşların bu toplantılara katılmasını arzu ediyoruz. Risk analizleri masa başında değil, sahadaki gerçekler esas alınarak hazırlanmalıdır."

Teknolojik imkanları da güvenlik anlayışıyla birleştirdiklerini belirten Çiftçi, illerde tahsis edilen 582 yaka kamerasıyla riskli müsabakalardaki gelişmeleri takip ettiklerini, KGYS ve kamera izleme merkezleri üzerinden stadyumların her noktasını anlık olarak izlediklerini aktardı.

Çiftçi, taraftarların ve tüm yöneticilerin spor salonlarına ve stadyumlara Passolig ve e-biletle girmesini istediklerini ifade ederek, kuralların yalnızca taraftarlar için değil, spor alanına giren herkes için geçerli olması gerektiğini kaydetti.

Protokol tribünündeki nizam ve kuralların da sporda huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında büyük önem taşıdığını belirten Çiftçi, protokol tribünlerinin kuralların ihlal edildiği alanlar değil, spor ahlakının, sağduyunun ve örnek davranışın sergilendiği alanlar olması gerektiğini vurguladı.

"SPOR ALANLARINDA KANUN NEYİ EMREDİYORSA TAVİZSİZ ŞEKİLDE UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

Bakan Çiftçi, 2025-2026 sezonunda Türkiye genelinde 118 bin 172 spor müsabakasının gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu müsabakalara 21 milyon 234 bin vatandaşımız katılmıştır. Müsabakaların güvenliği için 1 milyon 277 bin polisimiz ve 335 bin özel güvenlik görevlimiz görevlendirilmiştir. Toplam 548 müsabakada 5 bin 832 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Bu rakamlar, alınan tedbirlerin ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak güvenlikte elde edilen hiçbir başarı bizi rehavete sevk etmemelidir. Emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna açıkça ifade ediyorum, spor alanlarında kanun neyi emrediyorsa tavizsiz şekilde uygulanmasını istiyoruz. Şiddete, hakarete, kamu malına zarar vermeye ve sporun huzurunu bozmaya çalışanlara karşı 6222 sayılı Kanun'un adli ve idari hükümleri kararlılıkla hayata geçirilmelidir."

"BİZİM GÖREVİMİZ, BU GÜÇLÜ ALTYAPININ HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAKTIR"

Kulüp yöneticileri, taraftar temsilcileri ve yerel paydaşlarla sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydeden Çiftçi, sosyal medya başta olmak üzere taraftarları karşı karşıya getirecek açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nefret dilinin, ayrıştırıcı söylemlerin ve provokatif paylaşımların sporun güzel iklimini zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak, yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır."

Bu anlayış doğrultusunda son 24 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir yanının modern spor tesisleriyle donatıldığını, sporun tabana yayılması için büyük ve önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, bu güçlü altyapının huzur ve güven içinde kullanılmasını sağlamaktır. Her renk bizimdir, her takım bizimdir. Her sporcu bu ülkenin kıymetidir. Huzurlu, güvenli, ahlaklı ve centilmence bir spor kültürünü daha da güçlendirmeli ve hep birlikte inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: TÜRKİYE EN MODERN STADYUMLARA SAHİP

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, federasyon ve ilgili kuruluşlarla gerekli istişarelerin yapıldığını ifade etti.

Sporun kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Burası bizim sezon öncesi güvenlikle ilgili hususları değerlendirdiğimiz bir platform. Bu yıl da ilgili bakanlık, federasyonlardan ve ilgili kuruluşlardan arkadaşlarımız istişarelerini yaptılar. Spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu, bizim için de çok önemli. 6222'li yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde uygulamaları takip ediyoruz. Federasyon başkanımız da ifade etti. Türkiye en modern stadyumlara sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporda devrim yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Spora önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Spor kültürünün yaygınlaşması için hep beraber çalışmamız lazım. Herkese önemli görevler düşüyor. Herkes katkı sunmak durumunda. Bunları ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tecrübelerimiz var. Liglere yeni gelen takımlar var. Hepimiz bu işin içindeyiz. Özellikle de değerlendirme yaptığımızda sosyal medyadan başlayan, demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan toplumu geren şeylerin olduğunu görüyoruz. Bunları hep beraber çözmeliyiz. Sporun marka değerini yükseltmemiz lazım. Tribünlerde olay olan, sahaya girildiği ortamda futbolun değerini nasıl yükseltebiliriz? Bu toplantılarda kulüpler sorunlarını iletecekler, devlet bu konularda gerekli çalışmaları yapacak. 160 bin müsabaka oynanıyor ve her biri çok önemli. İçişleri ve Adalet bakanlığımızla yakın şekilde çalışıyoruz. İletişim önemli. Sporun birleştirici gücünü kullanmak zorundayız. Ortak değerlerin zedelenmesine müsaade edemeyiz."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "ELEŞTİRİ HAKKI AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERE DÖNÜŞMEMELİDİR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise toplantıda 2 gün boyunca Türk futbolunun güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını ve geçen sezonun detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Alınacak kararların gelecek sezon için yol haritası oluşturacağını aktaran Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Futbol ülkemizde yalnızca bir spor dalı değil, milyonlarca insanın ortak sevincidir. Bu değeri korumanın yolu ise futbolun güven ve huzur ortamında yaşamasından geçmektedir. Bu da başta güvenlik güçleri olmak üzere futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünler spora olan ilgi ve katılımı artırmaktadır. Şiddet, taşkınlık ve güvensizlik ortamı ise sporun ruhuna zarar vermektedir. Sporda şiddet yalnızca statların ve spor alanlarının içinde yaşamamaktadır. Saha dışındaki dilde belirleyici hale gelmiştir. Spor üzerine yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir."

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon öncesi geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve çözüm bekleyen konuları birlikte ele almak üzere bir araya geldik. Kulüpler Birliği olarak kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle müsabaka güvenlik giderleri kulüplerin önemli bir kalemi olarak yer almaktadır. Bunun bakanlığımız tarafından karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bireysel olaylara bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz. Kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının stadyumu uygun olan kulüplerde hayata geçirilmesi konusunu arz ederiz."