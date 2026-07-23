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Gündem Bodrum'da 10 dakikalık 'lüks yaşam'ın bedeli 70 bin TL
Gündem

Bodrum'da 10 dakikalık 'lüks yaşam'ın bedeli 70 bin TL

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bodrum'da 10 dakikalık 'lüks yaşam'ın bedeli 70 bin TL

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da lüks yat sahibi görünümü vermek isteyenler için fotoğraf ve video çekimleri düzenlenmeye başlandı. Müşterilerin yat ve Ferrari'den oluşan konseptlerle yaklaşık 10 dakika süren çekimlerin ücretinin 70 bin TL'ye kadar çıktığı ifade edildi.

Bodrum'da lüks yat sahibi görünümü vermek isteyenler için fotoğraf ve video çekimleri düzenlenmeye başlandı.

10 dakikaya 70 bin lira

Müşterilerin yat, Ferrari ve özel davet konseptleriyle sosyal medya içeriği ürettiği yaklaşık 10 dakikalık çekimlerin ücretinin 70 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.

Sabah'ın aktardığına göre bazı firmalar, yalnızca fotoğraf ve kısa video çekimlerinde kullanılmak üzere lüks yatlar kiralıyor.

Müşteriler, kendi yatlarından iniyormuş gibi poz verirken profesyonel ekipler bu görüntüleri sosyal medya paylaşımları için kaydediyor.

 

Çekimlerde "yatta parti", "tekneden inip Ferrari ile uzaklaşma", "Kos Adası'na yemeğe gitme" ve "batmak üzere olan bir tekneye yardım etme" gibi farklı senaryolar da sunuluyor.

Uygulamanın Bodrum'da yaz sezonunun en çok konuşulan trendlerinden biri hâline geldiği ifade edildi.

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