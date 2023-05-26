Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok dikkat çeken bir döviz yazısı geldi. "Dolar mı daha çok yükselecek Euro mu?" başlıklı yazısında Memiş, Euro borcu olan ve Eurosu olanlara çağrı yaptı. Dolar ile ilgili ilginç bilgileri paylaşan Memiş, yatırımcıya Euro tavsiyesi verdi.

Altın, ABD'de güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Bu kez İslam Memiş altın yerine onu işaret etti!

İslam Memiş'in tv100.com'daki " Dolar mı daha çok yükselecek Euro mu?" başlıklı yazısı şu şekilde:

Global piyasalar ABD’de borç krizine odaklandı.

Sorun çözülür, sorun çıkmaz.

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Ancak bu hafta küresel piyasalarda dolar değer kazanırken euro değer kaybetti.

Dolar endeksi (dxy), 104,20 seviyesine yükselirken, EUR/USD paritesi 1,07’ye geriledi.

İçeride seçimlere bir gün kala TL’si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor.

İki hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.

İki hafta önce 22,40-22,60’dan dolar alanlar vardı, bu hafta 21,16’dan.

TL bazlı düşünüldüğünde dolar ve euro tarafında yükseliş öngörümü devam ettiriyorum.

Ama birinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.

O da EURO.

EUR/USD paritesinin 1,07’ye gerilemesi orta ve uzun vade için avantaj.

Çünkü dolar endeksinin bu yıl 92-94 2024’de 70 seviyesine gerilemesi güçlü bir ihtimal.



EUR/USD paritesinin de 1,15 2024’de 1,20’nin üzerini test etmesi olası.

Dünyada dolaşan paranın yüzde 80’ni dolardı.

Bu oran yüzde 60’a geriledi.

Yani, ülkeler yavaş yavaş doları terk ediyor.

Bunu ben demiyorum.

Bu hafta açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise “Dolar ve Euro’nun statüleri kesin ancak değişmez olarak görülmemeli” dedi.

İşte bu açıklamalar (dolardan uzaklaşmak) euro yatırımcısı için olumlu bir süreç olacak.

Euro yatırımı yapacak da euro borcu olan da süreci bir kez daha gözden geçirmeli.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.254 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 düşüşle 1.941 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.951 dolardan alıcı buluyor.