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Ekonomi Ne altın ne de dolar! İslam Memiş 'daha fazla kandırır' diyerek duyurdu
Ekonomi

Ne altın ne de dolar! İslam Memiş 'daha fazla kandırır' diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolara kıyasla gümüşe yatırım yapanların daha fazla kazacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 14:12:00 -
Ne altın ne de dolar! İslam Memiş 'daha fazla kandırır' diyerek duyurdu

Altın ve dolar yorumu ile öne çıkan piyasa uzmanı İslam Memiş bu kez bunların dışında bir emtiaya özellikle dikkat çekti. İslam Memiş, miktarı artırın deyip altından daha fazla kazandırır dedi.

 

İslam Memiş bu kez dolar kuru, altın fiyatları piyasasından ziyade gümüş fiyatı için dikkat çeken tavsiye ve uyarılarda bulundu. Gümüş fiyatı da son yıllarda performansıyla dikkat çekiyor. Piyasa analistleri de gümüş gram fiyatı için yukarı yönlü hareketlere işaret ediyor. İslam Memiş gümüş fiyatları özelinde “Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu.

Gümüş daha fazla kazandırır

Gümüş gram fiyatı şu dakikalarda 11,23 TL’den alıcı buluyor. İslam Memiş, kendisine ait Youtube kanalında gümüş gram alacaklara veya almayı düşünen yatırımcılara dikkat çeken mesajlar verdi. Gümüşün de dünyanın nimetlerinden olduğunu söyleyen İslam Memiş, “Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var. Güneş panellerinde, fotoğrafçılıkta da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. Gram gram, külçe alabilirsiniz.” dedi.

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