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Spor Ndayishimiye Nice'e transfer oldu
Spor

Ndayishimiye Nice'e transfer oldu

Medipol Başakşehir, Brundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice takımına transfer olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 21:33:00 -
Ndayishimiye Nice'e transfer oldu

Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa'da başarı temennilerinde bulundu. Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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