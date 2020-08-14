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Spor

NBA'in yeni yıldızı Zion Williamson, LeBron James'in tahtına aday

- İlk sezonunda 22,5 sayı, 6,3 ribaunt ortalamaları yakalayan Zion Williamson, LeBron James'in çaylak yılı istatistiklerini geride bıraktı - Genç basketbolcu, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Kobe Bryant ve Kevin Durant gibi skorerlerin de ilk sezon sayı ve ribaunt istatistiklerini geçti - Üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu olmayı başaran Williamson, yılın çaylağı ödülüne aday gösterildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:08:54 -
NBA'in yeni yıldızı Zion Williamson, LeBron James'in tahtına aday

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) New Orleans Pelicans formasıyla adım atan Zion Williamson, ilk sezonundaki istatistikleriyle dikkati çekti.

Kolejde sergilediği performansla büyük ilgi uyandıran ve potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu olan 20 yaşındaki Williamson, NBA'e uyum sağlamayı başardı.

Zion Williamson, Pelicans tarafından bir numaradan draft edildikten sonra güçlü fiziği, hızı ve pota altındaki etkili oyunu sayesinde NBA tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen LeBron James'in çaylak yılındakinden daha iyi istatistiklere imza attı.


- Zion'dan ilk sezonunda 22,5 sayı ortalama


Zion Williamson, sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle NBA kariyerine gecikmeli başladı.

NBA'deki ilk maçına ocak ayında San Antonio Spurs karşısında çıkan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4'te 4 üç sayı isabetiyle oynayan genç basketbolcu, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

İlk sezonunda maç başına 27.8 dakika süre alan Williamson, 22,5 sayı, 6,3 ribaunt, 2,1 asist ortalamaları tutturdu. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42,9 ile oynayan Williamson, genel isabet oranında ise yüzde 58,3 ortalama yakaladı.

NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu olmayı da başaran Williamson, Ja Morant (Memphis Grizzlies) ve Kendrick Nunn (Miami Heat) ile birlikte yılın çaylağı ödülünün adayları arasına girdi.


- LeBron James'in ilk sezon ortalamalarını geçti


Zion Williamson, NBA'in "kral" lakaplı basketbolcusu LeBron James'in çaylak yılı istatistiklerini geride bıraktı.

James, Cleveland Cavaliers'taki ilk sezonu 2003-2004'te maç başına 20,9 sayı, 5,5 ribauntla oynadı. Williamson, iki istatistikte de James'i geçmeyi başardı.

Williamson, ilk sezonunu genel isabette yüzde 41,7, üç sayılık atışlarda yüzde 29 oranla tamamlayan James'e karşı bu alanlarda da üstünlük kurdu.


- Kariyer sayı rekorunu LeBron James'e karşı elde etti


Zion Williamson, kariyer sayı rekorunu LeBron James'in forma giydiği Los Angeles Lakers ile oynanan maçta kırdı.

Mart ayında oynanan maçta LeBron James 34, Zion Williamson ise 35 sayıyla mücadele etti. Williamson, bu performansla kariyer sayı rekorunu kırmayı başardı.


- Giannis ve Harden'ın ilk sezonlarına fark attı


Williamson, son yıllarda NBA'in gözde isimlerinden Giannis Antetokounmpo ve James Harden'ın çaylak sezonu ortalamalarına fark attı.

Zion Williamson'ın 22,5 sayı, 6,3 ribaunt ortalamalarına karşı ilk sezonlarında Milwaukee Bucks'ta Antetokounmpo 6,8 sayı, 4,4 ribaunt, Oklahoma City Thunder'da Harden ise 9,9 sayı, 3,2 ribaunt ile oynadı.


- Kobe Bryant ve Kevin Durant'i de geçti


Zion Williamson, NBA'in en skorer isimleri arasında yer alan Kobe Bryant ve Kevin Durant'in ilk sezonlarındaki sayı ve ribaunt ortalamalarını da geçti.

Çaylak sezonunda Seattle SuperSonics formasıyla Durant 20,3 sayı, 4,4 ribaunt, Los Angeles Lakers'ta Bryant ise 7,6 sayı, 1,9 ribaunt ortalamaları üretti.


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